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Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, під Авдіївкою успіхів немає — карта боїв

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 08:04
Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, під Авдіївкою успіхів немає — карта боїв - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Донецька та Роботиного, але не мають успіхів. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося близько 70 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська було понад 15 атак у районах Іванівки та Синьківки, ЗСУ відбилися.
Під Бахмутом українські воїни відбили п'ять атак у районі Кліщіївки й Андріївки, одночасно тривають штурми на південному фланзі.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька ворог вів штурми за підтримки авіації в районі Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького та Сєверного, Сили оборони відбили понад 15 атак, успіху у противника нема.

Також відбито понад 15 штурмів у районі Мар'їнки, захлинулися атаки росіян і на північ від Приютного.

На Запоріжжі армія РФ чотири рази намагалася відбити втрачені позиції в районі Роботиного, але без успіху. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, загарбники зазнають втрат у живій силі та техніці, виснажуються.
Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, один по зенітно-ракетному комплексу, збито вертоліт Мі-8.
Ракетники й артилеристи вразили два райони зосередження окупантів, два засоби протиповітряної оборони та п'ять одиниць артилерії.
  • Армія РФ на останньому тижні активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою, важкою технікою та завдає масованих авіаційних ударів.
  • Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади – це близько 10 000 солдатів.
  • Спікер Сил оборони на Таврійському напрямку 14 жовтня сказав, що кількість техніки, яку ворог кидає в атаки, вже значно менша.

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Дмитро Гриниченко
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