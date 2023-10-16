Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, під Авдіївкою успіхів немає — карта боїв

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Донецька та Роботиного, але не мають успіхів. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося близько 70 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська було понад 15 атак у районах Іванівки та Синьківки, ЗСУ відбилися.

Під Бахмутом українські воїни відбили п'ять атак у районі Кліщіївки й Андріївки, одночасно тривають штурми на південному фланзі.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька ворог вів штурми за підтримки авіації в районі Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького та Сєверного, Сили оборони відбили понад 15 атак, успіху у противника нема.

Також відбито понад 15 штурмів у районі Мар'їнки, захлинулися атаки росіян і на північ від Приютного.

На Запоріжжі армія РФ чотири рази намагалася відбити втрачені позиції в районі Роботиного, але без успіху. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, загарбники зазнають втрат у живій силі та техніці, виснажуються.

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, один по зенітно-ракетному комплексу, збито вертоліт Мі-8.

Ракетники й артилеристи вразили два райони зосередження окупантів, два засоби протиповітряної оборони та п'ять одиниць артилерії.

Армія РФ на останньому тижні активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою, важкою технікою та завдає масованих авіаційних ударів.

Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади – це близько 10 000 солдатів.

Спікер Сил оборони на Таврійському напрямку 14 жовтня сказав, що кількість техніки, яку ворог кидає в атаки, вже значно менша.

Дивіться також: "Чудово горить": десантники 25 бригади збили МІ-8 окупантів – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.