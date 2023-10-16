Генштаб: Россия наступает на шести направлениях, под Авдеевкой успехов нет — карта боев
16.10.2023, 08:04
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Донецка и Работино, но не имеют успехов. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло около 70 боевых столкновений. В направлении Купянска было более 15 атак в районах Ивановки и Синьковки, ВСУ отбились.
Под Бахмутом украинские воины отбили пять атак в районе Клещеевки и Андреевки, одновременно продолжаются штурмы на южном фланге.
Вблизи временно оккупированного Донецка враг вел штурмы при поддержке авиации в районе Авдеевки, Керамика, Степового, Тоненького и Северного, Силы обороны отбили более 15 атак, успеха у противника нет.
Также отбито более 15 штурмов в районе Марьинки, захлебнулись атаки россиян и севернее Приютного.
В Запорожской области армия РФ четыре раза пыталась отбить утраченные позиции в районе Работино, но безуспешно. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, захватчики несут потери в живой силе и технике, истощаются.
Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, один — по зенитно-ракетному комплексу, сбил вертолет Ми-8.
Ракетчики и артиллеристы поразили два районе сосредоточения оккупантов, два средства противовоздушной обороны и пять единиц артиллерии.
- Армия РФ на последней неделе активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.
- Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.
- Спикер Сил обороны на Таврическом направлении 14 октября сказал, что количество техники, которую враг бросает в атаки, уже значительно меньше.
Смотрите также: "Отлично горит": десантники 25 бригады сбили МИ-8 оккупантов – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии