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ВСУ об ударах по аэродромам Бердянска и Луганска: Их вертолеты лучше. Чем били — не скажу

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 13:27
ВСУ об ударах по аэродромам Бердянска и Луганска: Их вертолеты лучше. Чем били — не скажу - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что удары по аэродромам временно оккупированных Бердянска и Луганска "очень важны" для Сил обороны. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

По его словам, он не может сказать, каким именно вооружением были нанесены удары.
Он отметил, что поражение вертолетов Ка-52 и Ми-24 важно для украинских сил, так как они постоянно работают на линии фронта. 

"Враг пытается вертолеты держать поближе к линии боевого столкновения, как это было в Чернобаевке. И здесь Луганск, Бердянск, это непосредственно не далеко от линии фронта. Поэтому поражение такой техники вполне важно для нас", — сказал Игнат.

Также он заявил, что вертолеты оккупантов более современные, чем украинские, так как у них есть передовое вооружение. 

"Противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью. Вертолеты работают постоянно собственно 10+ километров от линии. Чтобы защитить все важные объекты, военное командование РФ должно иметь достаточное количество средств ПВО, а это не всегда удается", — резюмировал спикер ВС.

  • В ночь на 17 октября украинские военные нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупантов в районах Бердянска и Луганска.
  • Российская военная пропаганда начала настойчиво распространять информацию о том, что украинские войска якобы били американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
  • 16 октября ВСУ сбили третий за неделю истребитель Су-25 российских захватчиков.

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Дмитрий Гриниченко
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