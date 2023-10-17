ВСУ об ударах по аэродромам Бердянска и Луганска: Их вертолеты лучше. Чем били — не скажу
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что удары по аэродромам временно оккупированных Бердянска и Луганска "очень важны" для Сил обороны. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.
"Враг пытается вертолеты держать поближе к линии боевого столкновения, как это было в Чернобаевке. И здесь Луганск, Бердянск, это непосредственно не далеко от линии фронта. Поэтому поражение такой техники вполне важно для нас", — сказал Игнат.
Также он заявил, что вертолеты оккупантов более современные, чем украинские, так как у них есть передовое вооружение.
"Противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью. Вертолеты работают постоянно собственно 10+ километров от линии. Чтобы защитить все важные объекты, военное командование РФ должно иметь достаточное количество средств ПВО, а это не всегда удается", — резюмировал спикер ВС.
- В ночь на 17 октября украинские военные нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупантов в районах Бердянска и Луганска.
- Российская военная пропаганда начала настойчиво распространять информацию о том, что украинские войска якобы били американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
- 16 октября ВСУ сбили третий за неделю истребитель Су-25 российских захватчиков.
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