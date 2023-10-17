ЗСУ про удари по аеродромах Бердянська та Луганська: Їхні вертольоти кращі. Чим били — не скажемо
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що удари по аеродромах тимчасово окупованих Бердянська та Луганська "дуже важливі" для Сил оборони. Про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода.
"Ворог намагається вертольоти тримати ближче до лінії бойового зіткнення, як це було в Чорнобаївці. І тут Луганськ, Бердянськ, це безпосередньо не далеко від лінії фронту. Тому ураження такої техніки цілком важливе для нас", — сказав Ігнат.
Також він заявив, що гелікоптери окупантів більш сучасні, ніж українські, оскільки мають передове озброєння.
"Протитанкові керовані ракети з великою дальністю. Вертольоти працюють постійно власне 10+ кілометрів від лінії. Щоб захистити всі важливі об'єкти, військове командування РФ має мати достатню кількість засобiв ППО, а це не завжди вдається", — резюмував речник ПС.
- У ніч на 17 жовтня українські військові завдали успішних ударів по вертольотах та обладнанню аеродромів російських окупантів у районах Бердянська та Луганська.
- Російська військова пропаганда почала наполегливо розповсюджувати інформацію про те, що українські війська нібито били американськими далекобійними ракетами ATACMS.
- 16 жовтня ЗСУ збили третій за тиждень винищувач Су-25 російських загарбників.
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