ЗСУ про удари по аеродромах Бердянська та Луганська: Їхні вертольоти кращі. Чим били — не скажемо

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що удари по аеродромах тимчасово окупованих Бердянська та Луганська "дуже важливі" для Сил оборони. Про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода.

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За його словами, він не може сказати, яким саме озброєнням було завдано ударів.

Він зазначив, що ураження вертольотів Ка-52 та Мі-24 важливе для українських сил, оскільки вони постійно працюють на лінії фронту.

"Ворог намагається вертольоти тримати ближче до лінії бойового зіткнення, як це було в Чорнобаївці. І тут Луганськ, Бердянськ, це безпосередньо не далеко від лінії фронту. Тому ураження такої техніки цілком важливе для нас", — сказав Ігнат.

Також він заявив, що гелікоптери окупантів більш сучасні, ніж українські, оскільки мають передове озброєння.

"Протитанкові керовані ракети з великою дальністю. Вертольоти працюють постійно власне 10+ кілометрів від лінії. Щоб захистити всі важливі об'єкти, військове командування РФ має мати достатню кількість засобiв ППО, а це не завжди вдається", — резюмував речник ПС.

У ніч на 17 жовтня українські військові завдали успішних ударів по вертольотах та обладнанню аеродромів російських окупантів у районах Бердянська та Луганська.

Російська військова пропаганда почала наполегливо розповсюджувати інформацію про те, що українські війська нібито били американськими далекобійними ракетами ATACMS.

16 жовтня ЗСУ збили третій за тиждень винищувач Су-25 російських загарбників.

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