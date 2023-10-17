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ЗСУ про удари по аеродромах Бердянська та Луганська: Їхні вертольоти кращі. Чим били — не скажемо

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 13:27
ЗСУ про удари по аеродромах Бердянська та Луганська: Їхні вертольоти кращі. Чим били — не скажемо - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що удари по аеродромах тимчасово окупованих Бердянська та Луганська "дуже важливі" для Сил оборони. Про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, він не може сказати, яким саме озброєнням було завдано ударів.
Він зазначив, що ураження вертольотів Ка-52 та Мі-24 важливе для українських сил, оскільки вони постійно працюють на лінії фронту.

"Ворог намагається вертольоти тримати ближче до лінії бойового зіткнення, як це було в Чорнобаївці. І тут Луганськ, Бердянськ, це безпосередньо не далеко від лінії фронту. Тому ураження такої техніки цілком важливе для нас", — сказав Ігнат.

Також він заявив, що гелікоптери окупантів більш сучасні, ніж українські, оскільки мають передове озброєння.

"Протитанкові керовані ракети з великою дальністю. Вертольоти працюють постійно власне 10+ кілометрів від лінії. Щоб захистити всі важливі об'єкти, військове командування РФ має мати достатню кількість засобiв ППО, а це не завжди вдається", — резюмував речник ПС.

  • У ніч на 17 жовтня українські військові завдали успішних ударів по вертольотах та обладнанню аеродромів російських окупантів у районах Бердянська та Луганська.
  • Російська військова пропаганда почала наполегливо розповсюджувати інформацію про те, що українські війська нібито били американськими далекобійними ракетами ATACMS.
  • 16 жовтня ЗСУ збили третій за тиждень винищувач Су-25 російських загарбників.

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Дмитро Гриниченко
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