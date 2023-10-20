Авдеевка. ВСУ были готовы к наступлению РФ ночью, новая волна штурмов такая же мощная

Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона заявил, что Силы обороны были готовы к тому, что российские оккупанты возобновят штурмовые действия ночью. По его словам, новая волна наступления оккупантов не менее мощная, чем предыдущая.

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"Мы знали, что они (россияне. – Ред.) полезут, но не думали, что это будет ночью. Хотя вчера военные четко сказали, что они знали – будет ночной штурм", – заявил Барабаш.

По его словам, сейчас захватчики наступают с той же силой, что и 10 и 11 октября. За одну ночь, говорит Барабаш, Силы обороны сожгли около 500 единиц техники россиян на Авдеевском направлении.

"Ситуация тяжелая, но контролируемая. Хотя, повторюсь, враг очень сильно давит", – добавил глава ОВА.

Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление.

По словам Барабаша, если главком приезжал туда, значит это "очень сложные и в то же время важные направления".

18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Работиного.

Спикер Таврического направления заявил, что захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшую активизацию захватчиков и готовы к ней.

17 октября в ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются штурмовать район Авдеевки большими группами пехоты и хотят окружить город.

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