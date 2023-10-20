Авдеевка. ВСУ были готовы к наступлению РФ ночью, новая волна штурмов такая же мощная
Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона заявил, что Силы обороны были готовы к тому, что российские оккупанты возобновят штурмовые действия ночью. По его словам, новая волна наступления оккупантов не менее мощная, чем предыдущая.
"Мы знали, что они (россияне. – Ред.) полезут, но не думали, что это будет ночью. Хотя вчера военные четко сказали, что они знали – будет ночной штурм", – заявил Барабаш.
По его словам, сейчас захватчики наступают с той же силой, что и 10 и 11 октября. За одну ночь, говорит Барабаш, Силы обороны сожгли около 500 единиц техники россиян на Авдеевском направлении.
"Ситуация тяжелая, но контролируемая. Хотя, повторюсь, враг очень сильно давит", – добавил глава ОВА.
Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление.
По словам Барабаша, если главком приезжал туда, значит это "очень сложные и в то же время важные направления".
- 18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Работиного.
- Спикер Таврического направления заявил, что захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшую активизацию захватчиков и готовы к ней.
- 17 октября в ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются штурмовать район Авдеевки большими группами пехоты и хотят окружить город.
Читайте также: Рекордные потери России: ВСУ уничтожили 1380 россиян, 55 танков и 153 единицы техники
Комментарии