Зеленский собрал важную Ставку: Исключительно фронт, есть поручения военным и разведке

Президент Владимир Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались исключительно вопросы фронта. Военные и разведка получили ряд поручений.

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"Важная Ставка. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонных действиях. Получили всю текущую информацию, дали поручение военным и разведке. Работаем дальше над освобождением нашей земли", – написал Зеленский.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщал, что ситуация на фронте остается сложной – за прошедшие сутки произошло более 90 боевых столкновений. Россияне атакуют почти по всей линии фронта, самые ожесточенные бои продолжаются на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях.

Предыдущее заседание Ставки состоялось 17 октября. На заседании был доклад по защите берегов Черного моря, Дунайского региона.

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