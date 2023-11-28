Шторм, що вирував у тимчасово окупованому Криму 26 та 27 листопада, імовірно, змив загородження, встановлені російськими загарбниками для захисту Керченського мосту та бухти Севастополя від українських атак. Відповідні супутникові знімки опублікував OSINT-дослідник Brian у соцмережі X (Twitter).

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Він зазначає, що під час нещодавніх штормів, які спустошили регіони Криму, загородження біля Керченського мосту або були змиті, або були зняті, щоб запобігти будь-якій шкоді для них.

Так чи інакше, супутникові знімки за 27 листопада показують, що захисних споруд під мостом немає. Водночас на кадрах за 22 жовтня їх видно.

За словами дослідника, загородження з шипами були встановлені біля каналу Керч-Єнікале під Керченським мостом, а також у районі Севастопольської бухти.

26 листопада 2023 року у Чорному морі розігрався шторм. Внаслідок цього близько 500 000 місцевих жителів залишились без світла та тепла, а під ранок кримчани почали жалітися на перебої з водою. У Керчі через підтоплення від міста відрізані кілька районів, у Саках перебило газопровід.

Загарбники повідомили, що через потужний буревій річка Бельбек також вийшла з берегів. Почалися підтоплення житлових будинків. Людей евакуйовували.

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