Шторм, бушевавший во временно оккупированном Крыму 26 и 27 ноября, предположительно смыл заграждения, установленные российскими захватчиками для защиты Керченского моста и бухты Севастополя от украинских атак. Соответствующие спутниковые снимки опубликовал OSINT-исследователь Brian в соцсети X (Twitter).

Он отмечает, что во время недавних штормов, опустошивших регионы Крыма, заграждения у Керченского моста либо были смыты, либо были сняты, чтобы предотвратить их повреждение.

Так или иначе, спутниковые снимки 27 ноября показывают, что защитных сооружений под мостом нет. В то же время на кадрах за 22 октября они видны.

22.10.2023 (Planet\Brian)
22.10.2023 (Planet\Brian)
27.11.2023 (Planet\Brian)
27.11.2023 (Planet\Brian)

По словам исследователя, заграждения с шипами были установлены у канала Керчь-Еникале под Керченским мостом, а также в районе Севастопольской бухты.

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