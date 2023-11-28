Шторм, бушевавший во временно оккупированном Крыму 26 и 27 ноября, предположительно смыл заграждения, установленные российскими захватчиками для защиты Керченского моста и бухты Севастополя от украинских атак. Соответствующие спутниковые снимки опубликовал OSINT-исследователь Brian в соцсети X (Twitter).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отмечает, что во время недавних штормов, опустошивших регионы Крыма, заграждения у Керченского моста либо были смыты, либо были сняты, чтобы предотвратить их повреждение.

Так или иначе, спутниковые снимки 27 ноября показывают, что защитных сооружений под мостом нет. В то же время на кадрах за 22 октября они видны.

По словам исследователя, заграждения с шипами были установлены у канала Керчь-Еникале под Керченским мостом, а также в районе Севастопольской бухты.

26 ноября 2023 года в Черном море разыгрался шторм. В результате около 500 000 местных жителей остались без света и тепла, а под утро крымчане начали жаловаться на перебои с водой. В Керчи из-за подтопления города отрезаны несколько районов, в Саках перебило газопровод.

Захватчики сообщили, что из-за мощной бури река Бельбек также вышла из берегов. Началось подтопление жилых домов. Людей эвакуировали.

Читайте также: Как Украина подорвала Крымский мост и логистику россиян. Неизвестные детали из фильма СБУ – за минуту