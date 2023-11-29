В Крыму взломали все телеканалы и пустили обращение Зеленского
Оккупанты заявили о взломе провайдеров временно оккупированного Крыма. Местные украинские и пророссийские Telegram-каналы публикуют видеообращение президента Владимира Зеленского.
О взломе сервисов цифрового телевидения сообщили подписчики, проживающие на временно оккупированном полуострове.
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"Вместо всех каналов там начали показывать обращение президента Украины. Дозвонились интернет-провайдеру, это взломали IPTV", – сообщил подписчик.
Судя по опубликованному видео, вместо российских каналов показывают обращение президента Украины от 24 октября – после саммита Крымской платформы.
В нем Зеленский говорил о бегстве российского флота из Крыма и обращался, в частности, к людям на оккупированном полуострове.
"Это действительно историческое достижение, когда российский флот убегает не только из западной части моря, но уже даже из Крыма. Впрочем, это для оккупантов смысла не будет иметь", – сказал он.
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- 23 июня 2023 года президент сообщил об очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались исключительно вопросы фронта.
- Президент Зеленский сообщил, что, учитывая нынешние дальнобойные возможности Сил обороны, Украина пока не имеет стопроцентного огневого контроля над оккупированным Крымом, но работа в этом направлении продолжается.
- Представитель ГУР заявил, что Россия принимает меры по переводу части Черноморского флота РФ из оккупированного Крыма на другие базы, в частности в Новороссийске, однако этот порт остается недостаточно подготовленным и крупным.