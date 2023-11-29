В Крыму взломали все телеканалы и пустили обращение Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Оккупанты заявили о взломе провайдеров временно оккупированного Крыма. Местные украинские и пророссийские Telegram-каналы публикуют видеообращение президента Владимира Зеленского.

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О взломе сервисов цифрового телевидения сообщили подписчики, проживающие на временно оккупированном полуострове.

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"Вместо всех каналов там начали показывать обращение президента Украины. Дозвонились интернет-провайдеру, это взломали IPTV", – сообщил подписчик.

Судя по опубликованному видео, вместо российских каналов показывают обращение президента Украины от 24 октября – после саммита Крымской платформы.

В нем Зеленский говорил о бегстве российского флота из Крыма и обращался, в частности, к людям на оккупированном полуострове.

"Это действительно историческое достижение, когда российский флот убегает не только из западной части моря, но уже даже из Крыма. Впрочем, это для оккупантов смысла не будет иметь", – сказал он.

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