Росія та режим Асада бомблять цивільних, диктатор пообіцяв розгромити повстанців

Наслідки ударів Росії та режиму Асада по Ідлібу (Фото: Mohammed Al-Rifai / EPA)

Російські та сирійські літаки завдали ударів по контрольованому опозицією місту Ідліб, повідомила агенція Reuters із посиланням на неназвані джерела серед військових. Тим часом диктатор Башар Асад пообіцяв розгромити повстанців, що увійшли до Алеппо.

Місцеві жителі повідомили медіа, що одна з атак прийшлася по густонаселеному житловому району в центрі Ідлібу, що є найбільшим містом в анклаві повстанців неподалік від турецького кордону, де близько чотирьох мільйонів людей живуть у тимчасових наметах та житлах.

Через атаку загинуло щонайменше семеро людей, десятки отримали поранення, повідомили рятувальники. Армія сирійського диктатора та Росія традиційно заявляють про нібито удари по укриттях повстанців та заперечують атаки по цивільних.

Раніше, 30 листопада, російські та сирійські літаки бомбили й інші міста провінції Ідліб, передає ЗМІ.

ДОВІДКА. Алеппо – місто на північному заході Сирії. У 2016 році Росія, підтримуючи уряд сирійського диктатора Асада, почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили й мирні жителі. Ці атаки призвели до загибелі тисяч людей і руйнування значної частини міста.



Режим Асада відомий репресіями, корупцією та контролем через поліційну державу, що застосовує насильство проти опозиції. Громадянська війна, що триває з 2011 року, призвела до масових порушень прав людини, включно із застосуванням хімічної зброї. Більшість населення Сирії живе за межею бідності через економічну кризу, посилену санкціями та корупцією. Протести тривають навіть у зонах, контрольованих режимом, через невдоволення високими цінами та безробіттям. Попри це, Асад утримує владу завдяки підтримці Росії та Ірану. Алеппо – місто на північному заході Сирії. У 2016 році Росія, підтримуючи уряд сирійського диктатора Асада, почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили й мирні жителі. Ці атаки призвели до загибелі тисяч людей і руйнування значної частини міста.Режим Асада відомий репресіями, корупцією та контролем через поліційну державу, що застосовує насильство проти опозиції. Громадянська війна, що триває з 2011 року, призвела до масових порушень прав людини, включно із застосуванням хімічної зброї. Більшість населення Сирії живе за межею бідності через економічну кризу, посилену санкціями та корупцією. Протести тривають навіть у зонах, контрольованих режимом, через невдоволення високими цінами та безробіттям. Попри це, Асад утримує владу завдяки підтримці Росії та Ірану.

За день до цього, 29 листопада, повстанці увійшли до Алеппо, одне з двох найбільших міст Сирії, яке режим Асада контролював із 2016 року.

Тим часом диктатор заявив державним ресурсам, що "терористи знають лише мову сили, і це мова, якою ми їх розчавимо".

Армія режиму заявила 1 грудня, що змогла відбити декілька міст, які напередодні зайняли повстанці. До останніх належить коаліція основних світських збройних груп, яких підтримує Туреччина, а також угруповання Хаят Тахрір аш-Шам, що є наймогутнішою військовою силою опозиції.

Хаят Тахрір аш-Шам визнають терористичним угрупованням не тільки в проасадівській Росії, але й США, Туреччині та інших державах. Водночас у 2023 році в організації заявляли про відхід від ісламського фундаменталізму, передавало Associated Press.

Раніше, вдень 1 грудня, українське Головне управління розвідки повідомило, що на тлі втрат російських військ у Сирії Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці генерала Сергія Киселя.

27 листопада сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили диктатора Асада в західній частині провінції Алеппо.

Уже 29 листопада стало відомо, що повстанці вперше з 2016 року увійшли до міста Алеппо. На той момент було відомо, що опозиція захопила понад 50 сіл і продовжує наступ на стратегічно важливі об'єкти, просуваючись вглиб Алеппо.

30 листопада військові режиму Асада оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо, одного з двох найбільших міст Сирії. Станом на 1 грудня у Сирії продовжуються бої.