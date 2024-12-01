Последствия ударов России и режима Асада по Идлибу (Фото: Mohammed Al-Rifai / EPA)

Российские и сирийские самолеты нанесли удары по контролируемому оппозицией городу Идлиб, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники среди военных. Тем временем диктатор Башар Асад пообещал разгромить вошедших в Алеппо повстанцев.

Местные жители сообщили медиа, что одна из атак пришлась по густонаселенному жилому району в центре Идлиба, крупнейшему городу в анклаве повстанцев неподалеку от турецкой границы, где около четырех миллионов человек живут во временных палатках и жилищах.

Из-за атаки погибли по меньшей мере семь человек, десятки получили ранения, сообщили спасатели. Армия сирийского диктатора и Россия традиционно заявляют о якобы ударах по укрытиям повстанцев и отрицают атаки по гражданским.

Ранее 30 ноября российские и сирийские самолеты бомбили и другие города провинции Идлиб, передает СМИ.

СПРАВКА. Алеппо – город на северо-западе Сирии. В 2016 году Россия, поддерживая правительство сирийского диктатора Асада, начала интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где скрывались оппозиционные силы и мирные жители. Эти атаки привели к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города.



Режим Асада известен репрессиями, коррупцией и контролем через полицейское государство, применяющее насилие против оппозиции. Гражданская война, продолжающаяся с 2011 года, привела к массовым нарушениям прав человека, в том числе применению химического оружия. Большинство населения Сирии живет за чертой бедности из-за экономического кризиса, усиленного санкциями и коррупцией. Протесты продолжаются даже в зонах, контролируемых режимом, из-за недовольства высокими ценами и безработицей. Несмотря на это, Асад удерживает власть благодаря поддержке России и Ирана. Алеппо – город на северо-западе Сирии. В 2016 году Россия, поддерживая правительство сирийского диктатора Асада, начала интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где скрывались оппозиционные силы и мирные жители. Эти атаки привели к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города.Режим Асада известен репрессиями, коррупцией и контролем через полицейское государство, применяющее насилие против оппозиции. Гражданская война, продолжающаяся с 2011 года, привела к массовым нарушениям прав человека, в том числе применению химического оружия. Большинство населения Сирии живет за чертой бедности из-за экономического кризиса, усиленного санкциями и коррупцией. Протесты продолжаются даже в зонах, контролируемых режимом, из-за недовольства высокими ценами и безработицей. Несмотря на это, Асад удерживает власть благодаря поддержке России и Ирана.

Днем ранее, 29 ноября, повстанцы вошли в Алеппо, один из двух крупнейших городов Сирии, который режим Асада контролировал с 2016 года.

Между тем диктатор заявил государственным ресурсам, что "террористы знают только язык силы, и это язык, которым мы их раздавим".

Армия режима заявила 1 декабря, что смогла отразить несколько городов, которые накануне заняли повстанцы. К последним относится коалиция основных светских вооруженных групп, поддерживаемых Турцией, а также группировка Хаят Тахрир аш-Шам, являющаяся самой мощной военной силой оппозиции.

Хаят Тахрир аш-Шам признают террористической группировкой не только в проасадовской России, но и в США, Турции и других государствах. В то же время в 2023 году в организации заявляли об уходе от исламского фундаментализма, передавало Associated Press.

Ранее, днем 1 декабря, украинское Главное управление разведки сообщило, что на фоне потерь российских войск в Сирии Кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в арабской республике генерала Сергея Киселя.

27 ноября сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы диктатора Асада в западной части провинции Алеппо.

Уже 29 ноября стало известно, что повстанцы впервые с 2016 года вошли в город Алеппо. На тот момент было известно, что оппозиция захватила более 50 деревень и продолжает наступление на стратегически важные объекты, продвигаясь вглубь Алеппо.

30 ноября военные режима Асада объявили о "временном выводе войск" из Алеппо, одного из двух крупнейших городов Сирии. По состоянию на 1 декабря в Сирии продолжаются бои.