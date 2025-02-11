Десантники Вооруженных Сил Украины вместе с другими подразделениями провели успешное наступление на одном из направлений в Курской области РФ. Командование Десантно-штурмовых войск показало видео боя.

В частности, во взаимодействии с подразделениями сил поддержки, боевого и логистического обеспечения десантники 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ успешно провели наступление в Курской области.

"В результате стремительного и неожиданного для противника маневра были заняты новые рубежи и значительно улучшено тактическое положение", – сказано в сообщении.

31 января 2025 года Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили командный пункт группировки войск "Курск", базировавшейся в городе Рыльск.

Впоследствии Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 20 офицеров, в том числе из Северной Кореи.

В начале февраля была информация, что на какое-то время КНДРовцев вывели из зоны боевых действий в Курской области из-за больших потерь, но 7 февраля стало известно, что Россия вновь привлекла северокорейских военных к боям, на этом направлении произошли новые штурмы.

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