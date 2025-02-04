В Южной Корее подтвердили, что войска КНДР сейчас не участвую в боях под Курском
Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила, что войска Северной Кореи несколько недель не участвуют в боях в Курской области. Об этом сообщает Yonhap News Agency.
"С середины января не было никаких признаков участия в боевых действиях северокорейских войск, дислоцированных в районе Курска", – сказали в разведке.
Обнародованные разведданные подтверждают сообщение The New York Times о том, что войска КНДР отвели с линии фронта в России из-за тяжелых потерь северокорейских солдат. В разведке отметили, что точная причина еще устанавливается.
По оценкам разведки Южной Кореи, КНДР отправила в Россию воевать против Украины 11 000 солдат. Из них предположительно 300 были убиты, а около 2700 получили ранения.
- 21 января президент Зеленский сообщил, что из 12 000 северокорейских военных в Курской области погибли 4000 солдат.
- 29 января ЦПД заявил, что в Курской области военные из Северной Кореи проводят "работу над ошибками" с российскими командирами и собственными офицерами, но рано говорить, что они не продолжат активное участие в войне.
- 31 января Newsweek сообщил, что КНДРовцы имитируют туберкулез для того, чтобы не ехать на фронт в Россию.
- 2 февраля Зеленский сообщил, что Россия и КНДР потеряли десятки офицеров из-за удара ВСУ в Курской области.