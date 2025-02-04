В Южной Корее подтвердили, что войска КНДР сейчас не участвую в боях под Курском

Точная причина отвода войск еще устанавливается, но предварительно дело в тяжелых потерях

Ким Чен Ын и солдаты армии КНДР (Фото: EPA)

Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила, что войска Северной Кореи несколько недель не участвуют в боях в Курской области. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

"С середины января не было никаких признаков участия в боевых действиях северокорейских войск, дислоцированных в районе Курска", – сказали в разведке.

Обнародованные разведданные подтверждают сообщение The New York Times о том, что войска КНДР отвели с линии фронта в России из-за тяжелых потерь северокорейских солдат. В разведке отметили, что точная причина еще устанавливается.

По оценкам разведки Южной Кореи, КНДР отправила в Россию воевать против Украины 11 000 солдат. Из них предположительно 300 были убиты, а около 2700 получили ранения.