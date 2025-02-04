У Південній Кореї підтвердили, що війська КНДР зараз не беруть участі у боях під Курськом

Точна причина відведення військ ще встановлюється, але попередньо справа у тяжких втратах

Кім Чен Ин та солдати армії КНДР (Фото: EPA)

Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що війська Північної Кореї кілька тижнів не беруть участи у боях у Курській області. Про це повідомляє Yonhap News Agency.

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"З середини січня не було жодних ознак участі у бойових діях північнокорейських військ, дислокованих у районі Курська", – сказали у розвідці.

Оприлюднені розвідувальні дані підтверджують повідомлення The New York Times про те, що війська КНДР відвели з лінії фронту в Росії через важкі втрати північнокорейських солдатів. У розвідці наголосили, що точна причина ще встановлюється.

За оцінками розвідки Південної Кореї, КНДР відправила до Росії воювати проти України 11 000 солдатів. З них приблизно 300 було вбито, а близько 2700 отримали поранення.