У Південній Кореї підтвердили, що війська КНДР зараз не беруть участі у боях під Курськом
Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що війська Північної Кореї кілька тижнів не беруть участи у боях у Курській області. Про це повідомляє Yonhap News Agency.
"З середини січня не було жодних ознак участі у бойових діях північнокорейських військ, дислокованих у районі Курська", – сказали у розвідці.
Оприлюднені розвідувальні дані підтверджують повідомлення The New York Times про те, що війська КНДР відвели з лінії фронту в Росії через важкі втрати північнокорейських солдатів. У розвідці наголосили, що точна причина ще встановлюється.
За оцінками розвідки Південної Кореї, КНДР відправила до Росії воювати проти України 11 000 солдатів. З них приблизно 300 було вбито, а близько 2700 отримали поранення.
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