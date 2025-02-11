Зеленский: Предложу РФ обменять Курскую область на часть оккупированной территории Украины

По его словам, все украинские территории важны и какого-либо приоритета нет

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Владимир Зеленский планирует предложить России прямой обмен части Курской области на часть оккупированной территории Украины. Об этом глава государства рассказал в интервью британской газете The Guardian.

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Зеленский хочет предложить такой обмен в случае, если американскому президенту Дональду Трампу удастся всадить Украину и РФ за стол переговоров.

Президент добавил, что не знает, какую часть оккупированной территории Украины попросит в обмен на Курщину.

"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет", – отметил украинский лидер.

По данным украинского OSINT-проекта Deepstate, в настоящее время Силы обороны контролируют 421,75 квадратных километров в Курской области, еще 165,32 км кв – серая зона, чей статус неизвестен.

Ранее Deepstate сообщал, что за январь 2025-го РФ оккупировала 325 км кв территории Украины: "Враг продолжает вести активные наступательные действия на многих участках, но почти всюду удается замедлить темпы наступления". Проект UA War Infographics заявлял, что за 2024 год россиянам удалось оккупировать более 2800 км кв.

Синее – территории Курщины, которые контролирует Украина (Карта: Deepstate)

Карта: Deepstate