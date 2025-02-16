Россияне колонной пошли на штурм в Курской области под красными флагами – видео

По данным военных, россияне пытались штурмовать с помощью колонны более десяти танков и примерно роты личного состава

Курская область (Фото: ЕРА/GEORGE IVANCHENKO)

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" разбили колонну российских морпехов на Курском направлении, которые выдвинулись на штурм из-за минного поля под красными флагами. Соответствующее видео было опубликовано на страницах бригады в соцсетях.

По словам военных, россияне пытались штурмовать с помощью колонны более десяти танков и примерно роты личного состава, включая "элитную" 155 бригаду морпехов.

Однако, несмотря на свое численное преимущество, россияне понесли значительные потери из-за минных полей и украинских дронов. Один из вражеских танкистов, решивший остановиться вблизи поврежденного танка, стал мишенью для удара украинских FPV-дронов.

Айда на Курщине! △🔥



47-я отдельная механизированная бригада "Магура " — Илья Айзин (@ayzin_illya) 16 февраля 2025