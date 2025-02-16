Россияне колонной пошли на штурм в Курской области под красными флагами – видео
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" разбили колонну российских морпехов на Курском направлении, которые выдвинулись на штурм из-за минного поля под красными флагами. Соответствующее видео было опубликовано на страницах бригады в соцсетях.
По словам военных, россияне пытались штурмовать с помощью колонны более десяти танков и примерно роты личного состава, включая "элитную" 155 бригаду морпехов.
Однако, несмотря на свое численное преимущество, россияне понесли значительные потери из-за минных полей и украинских дронов. Один из вражеских танкистов, решивший остановиться вблизи поврежденного танка, стал мишенью для удара украинских FPV-дронов.
Айда на Курщине! △🔥— Илья Айзин (@ayzin_illya) 16 февраля 2025
47-я отдельная механизированная бригада "Магура "
- 5 февраля 2025 года Зеленский заявил, что вопрос Курской области будет задан россиянами во время дипломатического урегулирования окончания войны, но их условия еще "увидим".
- 6 февраля исполнилось полгода с начала наступательной операции Сил обороны в Курской области, за это время россияне потеряли в этом направлении почти 40 000 военных убитыми и ранеными.