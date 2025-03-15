Россия хочет окружить ВСУ на Курщине, но сделать это на территории Украины – Зеленский

Президент сообщил, что данные разведок Украины и партнеров совпадают: сейчас окружения нет

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне хотят окружить находящиеся в Курской области украинские силы, но сделать это на территории Украины. Об этом глава государства рассказал на брифинге, который транслировало Суспільне.

Украинский лидер сообщил о результатах онлайн-встречи лидеров стран по поддержке Украины.

По словам президента, данные разведок Украины и партнеров совпадают – стороны проговорили, что Силы обороны имеют присутствие на территории Курской области и что заявления об "окружении" украинских войск являются ложью диктатора Владимира Путина.

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Относительно российских сигналов об "окружении", Зеленский сообщил партнерам, что, по его мнению, страна агрессор хочет оцепить украинских военных на Курском направлении, но сделать это на территории Украины.

Глава государства подчеркнул, что украинские войска и командование знают о таких планах РФ: "Они [оккупанты], разумеется, хотят максимально [увеличить] свое присутствие на территории Украины – и ничего нового здесь нет".

"Опять же, я не хочу спорить с какими-либо партнерами [или] коллегами. У них есть разведки, у них есть спутники – пусть посмотрят, где есть скопления российских войск на сегодня и куда они направлены. Это очень важный момент. Тогда станет ясно, для чего [россияне это делают]. То есть о мире в таких шагах речь не идет", – подытожил Зеленский.

14 марта лидер США Трамп заявил о "продуктивных" переговорах с диктатором Путиным. Среди прочего, американский лидер утверждал, что именно в этот момент якобы "тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и в очень плохом и уязвимом состоянии". Трамп отметил, что просил Путина сохранить им жизнь.

Президент США не уточнял, где именно якобы произошло это "окружение", но впоследствии Путин ответил ему и захотел от украинских военных в Курской области сдаться в плен.

15 марта Зеленский сообщил, что Россия накапливает силы на восточной границе Украины, это свидетельствует о том, что враг готовится нанести удар по Сумской области.