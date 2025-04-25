В Черном море арестовано судно, которое помогало России вывозить зерно из Украины – СБУ

Задержанное судно ( Фото: Прокуратура АР Крым и Севастополя)

Морская охрана Госпогранслужбы и Служба безопасности Украины арестовали в Черном море иностранное судно "теневого флота" России, которое, по данным правоохранителей, вывезло из оккупированного Крыма 5000 тонн украинского зерна. Об этом сообщили в СБУ.

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Как установило расследование, это судно входило в состав "теневого" флота России, используемого Кремлем для продажи в третьи страны награбленного украинского зерна.

Отмечается, что сухогруз в конце 2024 вывез из порта Севастополя 5000 тонн пшеницы. В Офисе генпрокурора отметили, что, вероятно, зерновая культура была вывезена в Крым из оккупированной Запорожской и Херсонской областей.

Судно во время "незаконного рейда" шло под флагом одной из стран Азии.

Фото: Прокуратура АР Крым и Севастополя

Задержание произошло в апреле 2025 года. Судно после загрузки в порту Молдовы двигалось по территориальным водам Украины. Во время прохождения акватории реки Дунай сухогруз был задержан правоохранительными органами.

Правоохранители отметили, что во время обысков на судне были обнаружены документы, навигационное оборудование и другие доказательства, подтверждающие факты разграбления украинской агропродукции.

После ареста сухогруза и задержания его экипажа идут следственные действия по установлению всех обстоятельств действий Кремля и привлечению виновных к ответственности.

Фото: СБУ

Фото: СБУ