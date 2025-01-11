Щонайменше 55 суден російського "тіньового флоту" належать дубайським компаніям – Yle
Російське судно Eagle S на задньому плані (Фото: ЕРА/Handout)

Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) став ключовим осередком для російського "тіньового флоту". Щонайменше 55 суден із західних санкційних списків належать компаніям, зареєстрованим у Дубаї, йдеться у розслідуванні редакції фінського видання Yle MOT.

Зокрема, судно Eagle S, підозрюване в пошкодженні електрокабелю Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, також перебуває у власності дубайської фірми.

Розслідування охопило 149 суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом", і виявило, що Росія побудувала глобальну мережу для обходу санкцій. Цей флот здебільшого використовується для транспортування нафти й газу під прапорами країн, що не підпадають під санкційні обмеження.

Змінюваність даних про ці судна, як-от назви, прапори й власники, є поширеною практикою, зазначають журналісти. Приблизно третина суден змінили назви протягом місяця після введення санкцій або пізніше. Також значна частина змінила власників або керівні компанії. Понад 20% суден перейшли під нові прапори.

Журналісти припускають, що реальні масштаби можуть бути ще більшими, оскільки після середини грудня Євросоюз та Велика Британія додали до санкційних списків ще десятки танкерів.

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