Щонайменше 55 суден російського "тіньового флоту" належать дубайським компаніям – Yle
Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) став ключовим осередком для російського "тіньового флоту". Щонайменше 55 суден із західних санкційних списків належать компаніям, зареєстрованим у Дубаї, йдеться у розслідуванні редакції фінського видання Yle MOT.
Зокрема, судно Eagle S, підозрюване в пошкодженні електрокабелю Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, також перебуває у власності дубайської фірми.
Розслідування охопило 149 суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом", і виявило, що Росія побудувала глобальну мережу для обходу санкцій. Цей флот здебільшого використовується для транспортування нафти й газу під прапорами країн, що не підпадають під санкційні обмеження.
Змінюваність даних про ці судна, як-от назви, прапори й власники, є поширеною практикою, зазначають журналісти. Приблизно третина суден змінили назви протягом місяця після введення санкцій або пізніше. Також значна частина змінила власників або керівні компанії. Понад 20% суден перейшли під нові прапори.
Журналісти припускають, що реальні масштаби можуть бути ще більшими, оскільки після середини грудня Євросоюз та Велика Британія додали до санкційних списків ще десятки танкерів.
- 25 грудня 2024 року вийшов з ладу естонсько-фінський морський кабель Estlink 2. Його ремонт може тривати до літа 2025 року.
- 26 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S, який є частиною тіньового флоту Росії, за підозрою у пошкодженні підводного електричного кабелю з Естонією Estlink 2.
- 27 грудня повідомлялося, що ЄС має намір посилити санкції проти російського тіньового флоту у відповідь на пошкодження електричних та телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі.
- 30 грудня НАТО ухвалило рішення про посилення присутності в Балтійському морі через пошкодження підводних кабелів.