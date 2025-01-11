Щонайменше 55 суден російського "тіньового флоту" належать дубайським компаніям – Yle

Судно Eagle S, яке підозрюють у пошкодженні електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію, також належить компанії, зареєстрованій у Дубаї

Російське судно Eagle S на задньому плані (Фото: ЕРА/Handout)

Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) став ключовим осередком для російського "тіньового флоту". Щонайменше 55 суден із західних санкційних списків належать компаніям, зареєстрованим у Дубаї, йдеться у розслідуванні редакції фінського видання Yle MOT.

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Зокрема, судно Eagle S, підозрюване в пошкодженні електрокабелю Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, також перебуває у власності дубайської фірми.

Розслідування охопило 149 суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом", і виявило, що Росія побудувала глобальну мережу для обходу санкцій. Цей флот здебільшого використовується для транспортування нафти й газу під прапорами країн, що не підпадають під санкційні обмеження.

Змінюваність даних про ці судна, як-от назви, прапори й власники, є поширеною практикою, зазначають журналісти. Приблизно третина суден змінили назви протягом місяця після введення санкцій або пізніше. Також значна частина змінила власників або керівні компанії. Понад 20% суден перейшли під нові прапори.

Журналісти припускають, що реальні масштаби можуть бути ще більшими, оскільки після середини грудня Євросоюз та Велика Британія додали до санкційних списків ще десятки танкерів.

25 грудня 2024 року вийшов з ладу естонсько-фінський морський кабель Estlink 2. Його ремонт може тривати до літа 2025 року.

26 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S, який є частиною тіньового флоту Росії, за підозрою у пошкодженні підводного електричного кабелю з Естонією Estlink 2.

27 грудня повідомлялося, що ЄС має намір посилити санкції проти російського тіньового флоту у відповідь на пошкодження електричних та телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі.

30 грудня НАТО ухвалило рішення про посилення присутності в Балтійському морі через пошкодження підводних кабелів.