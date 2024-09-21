Росія вкрала українського зерна на 30 млрд, але це попередня оцінка – Офіс генпрокурора

РФ намагається вкрасти зерно, а якщо не вдається, то знищити його, зауважив начальник департаменту ОГП з розслідування воєнних злочинів

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Збитки України від того, що Росія привласнила собі її зерно, попередньо складають понад 30 млрд грн, але остаточної суми ще не має – проводяться експертизи. Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

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Він зауважив, що РФ прагне позбавити українців засобів до існування: намагається вкрасти зерно, а якщо не вдається, то знищити його.

Наразі збитки, які Україна отримала через привласнення Росією зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн – остаточна сума ще не відома, оскільки проводяться експертизи, пояснив Бєлоусов.

Стосовно російських атак вів зауважив, що фактично РФ шантажує світову спільноту реальною можливістю створення голоду для інших країн: через удари зернової та портової інфраструктури під ризиком існування опинилася ціла низка африканських та азійських країн, які отримували українське зерно.

Правоохоронці виділили два періоди атак загарбників на агропромислову інфраструктуру – удари РФ мають прив'язку до зернової угоди, з якої РФ вийшла у липні 2023-го.

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За даними ОГП, до підписання документа росіяни обстрілювали такі об'єкти з артилерійських систем у прифронтових зонах: найбільше ураженої інфраструктури у Миколаївській та Херсонській областях – зафіксовано 59 та 78 об'єктів відповідно.

Але після того як Україна відмовилася від загрозливих умов РФ, масштаби ударів почали розширюватися – першочергово цілями стали Одеса та Одеська область з найбільш потужною та розвиненою інфраструктурою, зазначив Бєлоусов.

Він додав, що з того часу окупанти почали застосовувати великий діапазон абсолютно різних засобів ураження (дрони-камікадзе Shahed, ракети "Іскандер", ракети тактичної авіації, а також морського та наземного базування).

Посадовець зазначив: це говорить лише про те, що це добре скоординована політика Росії – до таких атак залучені абсолютно різні роди військ, і рішення про синхронні удари ухвалює найвище військово-політичне керівництво РФ.

"З огляду на масштаби таких злочинів, однозначно як мінімум простежується злочин проти людяності, у ширшій перспективі – один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно", – підсумував Бєлоусов.

У листопаді 2023-го прем'єр Шмигаль оцінював крадіжку Росією українського зерна у $1 млрд – на той момент 36,480 млрд грн, на сьогодні — 41,330 млрд грн. Оцінка ОГП є дещо меншою за ці числа.

Тоді ж видання Texty оцінювало, що за майже два роки великої війни Росія заробила на українській землі близько $7,85 млрд (286,368 млрд грн на той момент, 324,205 млрд грн на сьогодні).

Ввечері 11 вересня у Чорному морі росіяни уразили цивільне судно зі стратегічних бомбардувальників – корабель віз зерно з України до Єгипту й ішов під прапором острівної карибської держави Сент-Кітс і Невіс.

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