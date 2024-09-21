РФ украла украинского зерна на 30 млрд, но это предварительная оценка – Офис генпрокурора

Россия пытается украсть зерно, а если не удается, то уничтожить его, заметил начальник департамента ОГП по расследованию военных преступлений

Иллюстративное фото: Depositphotos

Ущерб Украины от того, что Россия присвоила себе ее зерно, предварительно составляет более 30 млрд грн, но окончательной суммы еще нет – проводятся экспертизы. Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Юрий Белоусов.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Он отметил, что РФ пытается лишить украинцев средств к существованию: пытается украсть зерно, а если не удается, уничтожить его.

В настоящее время убытки, которые Украина получила из-за присвоения Россией зерна, предварительно составляют более 30 млрд грн – окончательного это еще не известно, поскольку проводятся экспертизы, пояснил Белоусов.

Относительно российских атак он отметил, что фактически РФ шантажирует мировое сообщество реальной возможностью создания голода для других стран: из-за ударов на зерновую и портовую инфраструктуру под риском существования оказался целый ряд африканских и азиатских стран, получавших украинское зерно.

Правоохранители выделили два периода атак захватчиков на агропромышленную инфраструктуру – удары РФ имеют привязку к "зерновому соглашению", из которого РФ вышла в июле 2023-го

Читайте также: Россия объявила о выходе из зернового соглашения

По данным ОГП, до подписания документа россияне обстреливали такие объекты из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего пораженной инфраструктуры в Николаевской и Херсонской областях – зафиксировано по 59 и 78 соответственно.

Но после того, как Украина отказалась от угрожающих условий РФ, масштабы ударов начали расширяться – в первую очередь целями стали Одесса и Одесская область с наиболее мощной и развитой инфраструктурой, отметил Билоусов.

Он добавил, что с того времени оккупанты начали применять большой диапазон совершенно разных средств поражения (дроны-камикадзе Shahed, ракеты "Искандер", ракеты тактической авиации, а также морского и наземного базирования).

Чиновник отметил: это говорит лишь о том, что это хорошо скоординированная политика России – к таким атакам привлечены совершенно разные роды войск, и решение о синхронных ударах принимает высшее военно-политическое руководство РФ.

"Учитывая масштабы таких преступлений, однозначно как минимум прослеживается преступление против человечности, в более широкой перспективе – один из элементов геноцида, связанный с созданием условий для физического уничтожения нации. Речь идет о лишении нации условий для выживания, ведь мы знаем, какой потенциал имеет зерно", – подытожил Белоусов.

В ноябре 2023-го премьер Шмигаль оценивал кражу Россией украинского зерна в $1 млрд – на тот момент 36,480 млрд грн, на сегодняшний день – 41,330 млрд грн. Оценка ОГП несколько меньше этих цифр.

Тогда же издание Texty оценивало, что за почти два года великой войны Россия заработала на украинской земле около $7,85 млрд (286,368 млрд грн на тот момент, 324,205 млрд грн сегодня.

Вечером 11 сентября в Черном море россияне поразили гражданское судно из стратегических бомбардировщиков – корабль вез зерно из Украины в Египет и шел под флагом островного карибского государства Сент-Китс и Невис.

Читайте также: Из Украины транспортировали более 70 млн тонн грузов благодаря морскому коридору