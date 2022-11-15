Пентагон о фронте: ВСУ в лучшем положении в Херсоне, но впереди их ждут тяжелые бои

Вооруженные Силы Украины находятся в лучшем положении в Херсонской области, однако их ждут тяжелые бои, так как российские оккупанты не собираются уходить из захваченных территорий. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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По его словам, "знаковым" событием стал уход оккупантов из Херсона и правого берега Днепра — на левом берегу противник пытается укреплять оборонительные рубежи.

Он отметил, что украинские войска находятся в "лучшем положении" в регионе, чем россияне, однако захватчики нанесли "значительный" ущерб гражданской инфраструктуре, включая водопровод и инженерные сети.

"Поскольку россияне, похоже, не собираются уходить, несомненно, впереди еще тяжелые бои. Но освобождение Херсона является значительным достижением и свидетельством выдержки, решимости и стойкости украинского народа", — сказал чиновник.

Представитель Пентагона также сказал, что в Харьковской области идут ожесточенные бои из-за контрнаступления ВСУ, а в районе Бахмута РФ продолжает попытки наступления, однако Украина удерживает город.

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Дмитро Гриниченко

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