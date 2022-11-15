UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пентагон о фронте: ВСУ в лучшем положении в Херсоне, но впереди их ждут тяжелые бои

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 10:19
Пентагон о фронте: ВСУ в лучшем положении в Херсоне, но впереди их ждут тяжелые бои - Фото
Боец ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины находятся в лучшем положении в Херсонской области, однако их ждут тяжелые бои, так как российские оккупанты не собираются уходить из захваченных территорий. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, "знаковым" событием стал уход оккупантов из Херсона и правого берега Днепра — на левом берегу противник пытается укреплять оборонительные рубежи. 

Он отметил, что украинские войска находятся в "лучшем положении" в регионе, чем россияне, однако захватчики нанесли "значительный" ущерб гражданской инфраструктуре, включая водопровод и инженерные сети.

"Поскольку россияне, похоже, не собираются уходить, несомненно, впереди еще тяжелые бои. Но освобождение Херсона является значительным достижением и свидетельством выдержки, решимости и стойкости украинского народа", — сказал чиновник.

Представитель Пентагона также сказал, что в Харьковской области идут ожесточенные бои из-за контрнаступления ВСУ, а в районе Бахмута РФ продолжает попытки наступления, однако Украина удерживает город. 

Читайте также: Херсон ничего не меняет, переговоры зависят от Зеленского — командующий армией Британии

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война Донбасс Херсон наступление ВСУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 