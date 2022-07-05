Зеленский: "Заверения" Будапештского меморандума разрушены, нужны гарантии безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что заверения Будапештского меморандума были разрушены в 2014 году, а Украине нужны гарантии безопасности, чтобы обеспечить мир во всей Европе. Об этом он сообщил на открытии 26 правительственного круглого стола The Economist.

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По его словам, безопасность части Европы держалась только на "заверениях".

"Можно вспомнить разные "заверения": те, что содержались в Будапештском меморандуме, звучавшие из уст европейских лидеров, которые говорили, что бизнес и диалог с Россией якобы удержат ее от агрессии. Или звучавшие от российского руководства, которое утверждало, что якобы отказалось от захватнической политики. Это все разрушено. И не 24 февраля этого года, а еще в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский полуостров Крым", — сказал президент.

Он отметил: на сегодняшний день есть только два понятия — "объединение" и "гарантии безопасности", которыми можно ответить на угрозы, дестабилизирующие континент. Зеленский подчеркнул, что без этого "спокойное и мирное будущее Европы просто невозможно".

СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины. В документе использовался термин "заверения безопасности", этот механизм не предусматривает зафиксированных гарантий безопасности или коллективной обороны.

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Дмитрий Гриниченко

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