Зеленский: "Заверения" Будапештского меморандума разрушены, нужны гарантии безопасности
Президент Владимир Зеленский заявил, что заверения Будапештского меморандума были разрушены в 2014 году, а Украине нужны гарантии безопасности, чтобы обеспечить мир во всей Европе. Об этом он сообщил на открытии 26 правительственного круглого стола The Economist.
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По его словам, безопасность части Европы держалась только на "заверениях".
"Можно вспомнить разные "заверения": те, что содержались в Будапештском меморандуме, звучавшие из уст европейских лидеров, которые говорили, что бизнес и диалог с Россией якобы удержат ее от агрессии. Или звучавшие от российского руководства, которое утверждало, что якобы отказалось от захватнической политики. Это все разрушено. И не 24 февраля этого года, а еще в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский полуостров Крым", — сказал президент.
Он отметил: на сегодняшний день есть только два понятия — "объединение" и "гарантии безопасности", которыми можно ответить на угрозы, дестабилизирующие континент. Зеленский подчеркнул, что без этого "спокойное и мирное будущее Европы просто невозможно".
- Зеленский заявил, что российское руководство может планировать вторжение на территорию соседних с ней стран.
- Ранее президент прокомментировал слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин страдает онкологическим заболеванием.
- Он считает, что невзирая на нарастание "усталости" мира от темы войны России против Украины, цивилизованный мир не может позволить себе допустить, чтобы Украина проиграла.
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