UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: "Заверения" Будапештского меморандума разрушены, нужны гарантии безопасности

05.07.2022, 13:17
Зеленский:
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что заверения Будапештского меморандума были разрушены в 2014 году, а Украине нужны гарантии безопасности, чтобы обеспечить мир во всей Европе. Об этом он сообщил на открытии 26 правительственного круглого стола The Economist.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, безопасность части Европы держалась только на "заверениях". 

"Можно вспомнить разные "заверения": те, что содержались в Будапештском меморандуме, звучавшие из уст европейских лидеров, которые говорили, что бизнес и диалог с Россией якобы удержат ее от агрессии. Или звучавшие от российского руководства, которое утверждало, что якобы отказалось от захватнической политики. Это все разрушено. И не 24 февраля этого года, а еще в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский полуостров Крым", — сказал президент.

Он отметил: на сегодняшний день есть только два понятия — "объединение" и "гарантии безопасности", которыми можно ответить на угрозы, дестабилизирующие континент. Зеленский подчеркнул, что без этого "спокойное и мирное будущее Европы просто невозможно". 

СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины. В документе использовался термин "заверения безопасности", этот механизм не предусматривает зафиксированных гарантий безопасности или коллективной обороны.

Читайте также: Зеленский об усталости от Украины в мире: Не нужно ждать, когда война постучит в дверь 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский будапештский меморандум гарантии безопасности
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 