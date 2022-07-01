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Зеленский об усталости от Украины в мире: Не нужно ждать, когда война постучит в дверь

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 20:11
Зеленский об усталости от Украины в мире: Не нужно ждать, когда война постучит в дверь - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал проблему усталости от войны России против Украины в мире. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

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Зеленский согласился, что внимание к войне в мире спадает и заявил, что российская агрессия является не только проблемой Украины. 

"Люди в Европе и мире не хотят думать о войне. Это общая проблема. Дистанция войны может сократиться за день-два, она очень близко. Все страны должны это понимать и не ждать, когда война войдет в их дома и будет стучать в их двери. Поэтому важно, чтобы внимание к войне не спадало", — заявил президент.

Он отметил, что война несет разные риски, в частности, убийства, политический хаос и угрозу голода в некоторых странах Африки и Азии из-за блокировки украинских портов, а поэтому весь мир должен бороться против войны. 

"Нужно говорить об этих рисках через СМИ и лидеров, доносить их до людей и поддерживать Украину", — резюмировал Зеленский. 

Читайте также: Зеленский: Россия выдавила из Сирии "признание" оккупантов на Донбассе. Ничтожная история

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война усталость от войны
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