Зеленский об усталости от Украины в мире: Не нужно ждать, когда война постучит в дверь
Президент Владимир Зеленский прокомментировал проблему усталости от войны России против Украины в мире. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.
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Зеленский согласился, что внимание к войне в мире спадает и заявил, что российская агрессия является не только проблемой Украины.
"Люди в Европе и мире не хотят думать о войне. Это общая проблема. Дистанция войны может сократиться за день-два, она очень близко. Все страны должны это понимать и не ждать, когда война войдет в их дома и будет стучать в их двери. Поэтому важно, чтобы внимание к войне не спадало", — заявил президент.
Он отметил, что война несет разные риски, в частности, убийства, политический хаос и угрозу голода в некоторых странах Африки и Азии из-за блокировки украинских портов, а поэтому весь мир должен бороться против войны.
"Нужно говорить об этих рисках через СМИ и лидеров, доносить их до людей и поддерживать Украину", — резюмировал Зеленский.
- Ранее Зеленский прокомментировал слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин страдает онкологическим заболеванием.
- Президент считает, что невзирая на нарастание "усталости" мира от темы войны России против Украины, цивилизованный мир не может позволить себе допустить, чтобы Украина проиграла.
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