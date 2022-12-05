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МИД о ракете в Молдове: Террор РФ угрожает и другим странам. Нам нужны системы ПВО и ПРО

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 17:09
МИД о ракете в Молдове: Террор РФ угрожает и другим странам. Нам нужны системы ПВО и ПРО - Фото
Олег Николенко (скриншот видео канала Дом)

Падение элемента ракеты на территории Молдовы после новой атаки России по Украине в очередной раз доказывает то, что террор РФ несет угрозы безопасности и для соседних стран. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко и призвал Запад увеличить поставки современных систем ПВО и ПРО Украине.

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Сегодня, 5 декабря, пограничники Молдовы, усилившие патрулирование в связи с очередной атакой РФ по Украине, нашли вблизи города Бричаны элементы ракеты.

"Это еще раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран", – заявил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизни людей, защищать критическую инфраструктуру и предотвратить дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ.

  • Сегодня Россия устроила массированную ракетную атаку по множеству регионов Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога. В Киевской области силы противовоздушной обороны сбили девять из 10 российских ракет. 
  • МВД Молдовы сообщило о падении элемента ракеты в саду вблизи границы с Украиной.
Оксана Житнюк
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