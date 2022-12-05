Молдова сообщила о падении элемента ракеты вблизи границы с Украиной – фото
05.12.2022, 16:14
Фото: МВД Молдовы
Министерство внутренних дел сообщило о падении элемента ракеты в саду вблизи города Бричаны, расположенного на севере страны у границы с Украиной.
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В Facebook министерства сообщается, что ракету 5 декабря нашли пограничники, усилившие патрулирование в связи с ракетными обстрелами территории Украины со стороны России.
Опасную зону изолировали, на место вызвали саперов.
- 31 октября во время одного из предыдущих обстрелов одна из российских ракет упала возле молдовского села Наславча – в 35 км от Бричан. Молдова в ответ выслала работника российского посольства.
- 23 ноября из-за ракетных ударов по Украине Молдова частично осталась без энергоснабжения. Тогда российский посол был вызван в МИД Молдовы для объяснений.
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