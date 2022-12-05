UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Молдова сообщила о падении элемента ракеты вблизи границы с Украиной – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 16:14
Молдова сообщила о падении элемента ракеты вблизи границы с Украиной – фото - Фото
Фото: МВД Молдовы

Министерство внутренних дел сообщило о падении элемента ракеты в саду вблизи города Бричаны, расположенного на севере страны у границы с Украиной.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Facebook министерства сообщается, что ракету 5 декабря нашли пограничники, усилившие патрулирование в связи с ракетными обстрелами территории Украины со стороны России.

Опасную зону изолировали, на место вызвали саперов.

Молдова сообщила о падении элемента ракеты вблизи границы с Украиной – фото
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар Молдова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 