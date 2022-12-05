Молдова сообщила о падении элемента ракеты вблизи границы с Украиной – фото

Министерство внутренних дел сообщило о падении элемента ракеты в саду вблизи города Бричаны, расположенного на севере страны у границы с Украиной.

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В Facebook министерства сообщается, что ракету 5 декабря нашли пограничники, усилившие патрулирование в связи с ракетными обстрелами территории Украины со стороны России.

Опасную зону изолировали, на место вызвали саперов.

Андрій Водяний

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