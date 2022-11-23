Ракетная атака: Вице-премьер Молдовы поручил вызвать для объяснений посла России

Вице-премьер Молдовы Нику Попеску поручил МИД вызвать для объяснений посла России из-за ракетных ударов по Украине, которые оставили Молдову без энергоснабжения. Об этом вице-премьер написал в Twitter.

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"Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины опять погрузили Молдову во тьму. Массовые отключения электроэнергии по всей стране, в том числе в Кишиневе и в здании МИД. Я поручил вызвать посла России для объяснений", – написал Попеску.

В связи с ущербом, который Россия нанесла энергообеспечению Молдовы, президент Молдовы Майя Санду заявила, что "Кишинев не может доверять российскому режиму и продолжит идти по пути к свободному миру".

23 ноября оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине. В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Также есть попадание в 5-этажный жилой дом в Вышгороде. В настоящее время, по данным КМВА, в Киеве три человека погибли и шесть пострадали. По данным мэра столицы Виталия Кличко, девять человек пострадали, о погибших мэр не сообщает.

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Сергій Бережний

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