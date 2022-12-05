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Над Киевом сбиты девять из 10 ракет – КГВА

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 16:48
Над Киевом сбиты девять из 10 ракет – КГВА - Фото
Пуск крылатой ракеты со стратегического бомбардировщика (скриншот)

Сегодня, 5 декабря, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Украине, над Киевом сбиты девять ракет из 10-ти. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Киев. Итоги ракетной атаки. В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет. Предварительно уничтожено девять", – говорится в сообщении.

В КМВА добавили, что информация уточняется.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в эфире телемарафона сообщил, что есть попадание в объект инфраструктуры.

По его словам, информацию сейчас анализируют, более подробно смогут сообщить в течение двух часов.

"Мы пока не видим критических последствий", – сказал Кулеба.

23 ноября в последней массированной атаке до актуальной РФ выпустила по Украине около 70 ракет, 50 сбили. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме: на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Была остановка насосных станций – пошли сбои водоснабжения. Временно прекратилась прокачка по южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через Украину. Впервые аварийно остановились все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС. Энергосистема пережила блекаут. Восстановить ее целостность удалось только 24 ноября в четыре утра. Без электричества осталась также Молдова.
  • 5 декабря страна-террорист Россия предприняла очередную попытку обрушить массированными ракетными ударами энергосистему Украины.
Наталія Медведєва
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война киев ракетный удар
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