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Шольц передаст семь Gepard Украине весной. Это последние образцы со складов ФРГ — Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 12:04
Шольц передаст семь Gepard Украине весной. Это последние образцы со складов ФРГ — Spiegel - Фото
Олаф Шольц на ЗСУ Gepard (Фото: EPA)

Правительство Германии передаст обещанные семь зенитных самоходных установок Gepard Украине весной 2023 года — это будут последние образцы данной системы со складов немецкой промышленности. Об этом сообщает Spiegel.

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По информации издания, семь Gepard, которые предназначались для утилизации, сейчас ремонтирует мюнхенская оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), а весной они должны быть доставлены в Украину.

Федеральное правительство Олафа Шольца надеется, что после этого Украине также можно будет поставить дополнительные боеприпасы для систем ПВО.

С новой поставкой Gepard ФРГ хочет помочь Украине защитить города и критическую инфраструктуру от ракетных ударов России. 

  • На ноябрь Германия передала ВСУ около 30 единиц Gepard.
  • Украина продолжает запрашивать у Берлина современные немецкие танки Leopard, но пока правительство Германии не соглашается на такие поставки. Генсек НАТО по этому поводу сказал, что "есть большая логистическая проблема".
  • Недавно Германия передала Украине 10 беспилотных надводных кораблей, три мостоукладчика, запчасти для вертолетов. 

Читайте также: Минобороны Польши: Германия предложила передать восемь установок Patriot. ВСУ их освоят

Дмитро Гриниченко
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Германия война военная помощь олаф шольц Gepard
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