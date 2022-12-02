Шольц передаст семь Gepard Украине весной. Это последние образцы со складов ФРГ — Spiegel

Правительство Германии передаст обещанные семь зенитных самоходных установок Gepard Украине весной 2023 года — это будут последние образцы данной системы со складов немецкой промышленности. Об этом сообщает Spiegel.

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По информации издания, семь Gepard, которые предназначались для утилизации, сейчас ремонтирует мюнхенская оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), а весной они должны быть доставлены в Украину.

Федеральное правительство Олафа Шольца надеется, что после этого Украине также можно будет поставить дополнительные боеприпасы для систем ПВО.

С новой поставкой Gepard ФРГ хочет помочь Украине защитить города и критическую инфраструктуру от ракетных ударов России.

На ноябрь Германия передала ВСУ около 30 единиц Gepard.

Украина продолжает запрашивать у Берлина современные немецкие танки Leopard, но пока правительство Германии не соглашается на такие поставки. Генсек НАТО по этому поводу сказал, что "есть большая логистическая проблема".

Недавно Германия передала Украине 10 беспилотных надводных кораблей, три мостоукладчика, запчасти для вертолетов.

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Дмитро Гриниченко

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