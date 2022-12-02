Шольц передаст семь Gepard Украине весной. Это последние образцы со складов ФРГ — Spiegel
Правительство Германии передаст обещанные семь зенитных самоходных установок Gepard Украине весной 2023 года — это будут последние образцы данной системы со складов немецкой промышленности. Об этом сообщает Spiegel.
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По информации издания, семь Gepard, которые предназначались для утилизации, сейчас ремонтирует мюнхенская оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), а весной они должны быть доставлены в Украину.
Федеральное правительство Олафа Шольца надеется, что после этого Украине также можно будет поставить дополнительные боеприпасы для систем ПВО.
С новой поставкой Gepard ФРГ хочет помочь Украине защитить города и критическую инфраструктуру от ракетных ударов России.
- На ноябрь Германия передала ВСУ около 30 единиц Gepard.
- Украина продолжает запрашивать у Берлина современные немецкие танки Leopard, но пока правительство Германии не соглашается на такие поставки. Генсек НАТО по этому поводу сказал, что "есть большая логистическая проблема".
- Недавно Германия передала Украине 10 беспилотных надводных кораблей, три мостоукладчика, запчасти для вертолетов.
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