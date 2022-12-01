Минобороны Польши: Германия предложила передать восемь установок Patriot. ВСУ их освоят

Германия предложила Польше восемь пусковых установок Patriot, но страна продолжает настаивать на передаче данных систем противовоздушной обороны Украине и акцентирует — украинские военные смогут сами их обслуживать без вмешательства НАТО. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, которого цитирует Do Rzeczy.

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По его словам, Patriot лучше всего бы работали в западных областях Украины — такую рекомендацию ему дали офицеры противоракетных и зенитных войск Польши.

"Это защищает польскую границу и одновременно территорию Украины от ракет, представляющих потенциальную угрозу. Благодаря эффективной защите украинской критической инфраструктуры украинские граждане не будут вынуждены покидать свои дома", — сказал Блащак.

Он отметил, что системы, очевидно, будут обслуживать украинские военные, а Польша никогда не предлагала Германии передавать оборудование вместе с обслуживанием.

"Я также не понимаю часто приводимый аргумент о необходимости обучения — все время поддерживающие страны обучают украинцев использованию многих современных систем вооружения, в том числе таких сложных, как пусковые установки HIMARS или система NASAMS", — заявил министр.

Политик считает, что война не закончится быстро, а предлагая Украине поддержку, союзники должны думать на перспективу.

"Каждая единица современного вооружения приближает украинцев к победе. Поскольку HIMARS и NASAMS уже переданы, аргумент о том, что Patriot могут быть развернуты только на территории НАТО, не имеет смысла. Инициативу поддерживают и политики Германии. Украина положительно отреагировала, они лучше знают, что нужно для обороны и неоднократно просили Patriot", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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