UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны Польши: Германия предложила передать восемь установок Patriot. ВСУ их освоят

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 14:39
Минобороны Польши: Германия предложила передать восемь установок Patriot. ВСУ их освоят - Фото
Мариуш Блащак (Фото: EPA)

Германия предложила Польше восемь пусковых установок Patriot, но страна продолжает настаивать на передаче данных систем противовоздушной обороны Украине и акцентирует — украинские военные смогут сами их обслуживать без вмешательства НАТО. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, которого цитирует Do Rzeczy.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Patriot лучше всего бы работали в западных областях Украины — такую рекомендацию ему дали офицеры противоракетных и зенитных войск Польши.

"Это защищает польскую границу и одновременно территорию Украины от ракет, представляющих потенциальную угрозу. Благодаря эффективной защите украинской критической инфраструктуры украинские граждане не будут вынуждены покидать свои дома", — сказал Блащак.

Он отметил, что системы, очевидно, будут обслуживать украинские военные, а Польша никогда не предлагала Германии передавать оборудование вместе с обслуживанием. 

"Я также не понимаю часто приводимый аргумент о необходимости обучения — все время поддерживающие страны обучают украинцев использованию многих современных систем вооружения, в том числе таких сложных, как пусковые установки HIMARS или система NASAMS", — заявил министр. 

Политик считает, что война не закончится быстро, а предлагая Украине поддержку, союзники должны думать на перспективу. 

"Каждая единица современного вооружения приближает украинцев к победе. Поскольку HIMARS и NASAMS уже переданы, аргумент о том, что Patriot могут быть развернуты только на территории НАТО, не имеет смысла. Инициативу поддерживают и политики Германии. Украина положительно отреагировала, они лучше знают, что нужно для обороны и неоднократно просили Patriot", — резюмировал он. 

Читайте также: Качиньский настаивает на передаче Patriot Украине. Говорит: ФРГ не будет сбивать ракеты РФ

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
система ПВО Patriot Мариуш Блащак Германия война польша военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 