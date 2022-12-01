Минобороны Польши: Германия предложила передать восемь установок Patriot. ВСУ их освоят
Германия предложила Польше восемь пусковых установок Patriot, но страна продолжает настаивать на передаче данных систем противовоздушной обороны Украине и акцентирует — украинские военные смогут сами их обслуживать без вмешательства НАТО. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, которого цитирует Do Rzeczy.
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По его словам, Patriot лучше всего бы работали в западных областях Украины — такую рекомендацию ему дали офицеры противоракетных и зенитных войск Польши.
"Это защищает польскую границу и одновременно территорию Украины от ракет, представляющих потенциальную угрозу. Благодаря эффективной защите украинской критической инфраструктуры украинские граждане не будут вынуждены покидать свои дома", — сказал Блащак.
Он отметил, что системы, очевидно, будут обслуживать украинские военные, а Польша никогда не предлагала Германии передавать оборудование вместе с обслуживанием.
"Я также не понимаю часто приводимый аргумент о необходимости обучения — все время поддерживающие страны обучают украинцев использованию многих современных систем вооружения, в том числе таких сложных, как пусковые установки HIMARS или система NASAMS", — заявил министр.
Политик считает, что война не закончится быстро, а предлагая Украине поддержку, союзники должны думать на перспективу.
"Каждая единица современного вооружения приближает украинцев к победе. Поскольку HIMARS и NASAMS уже переданы, аргумент о том, что Patriot могут быть развернуты только на территории НАТО, не имеет смысла. Инициативу поддерживают и политики Германии. Украина положительно отреагировала, они лучше знают, что нужно для обороны и неоднократно просили Patriot", — резюмировал он.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что инцидент с падением ракеты на территории страны может повториться.
- Если Киев падет, то Россия направит свою агрессию на Польшу, так диктатор Владимир Путин "показал свою безжалостность", считает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года.
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