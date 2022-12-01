Германия отправит еще семь "Гепардов" для ВСУ и передала надводные дроны и мостоукладчики
Германия передала Украине 10 беспилотных надводных кораблей, три мостоукладчика, запчасти для вертолетов, а также планирует отправить еще семь самоходных артиллерийских установок Gepard. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
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В списке запланированной для передачи военной помощи Германии появились пункты о семи "Гепардах" и 100 000 аптечках.
Вчера представитель правительства ФРГ говорил о намерениях канцлера Олафа Шольца передать больше "Гепардов" Украине.
Из соображений безопасности правительство Германии не разглашает даты и способы передачи военной помощи.
Также в течение последней недели Германия передала Украине:
→ три мостоукладчика BEAVER (другое название – Biber);
→ восемь беспилотных надводных кораблей (ранее уже было передано два);
→ 12 систем для охраны границы (ранее было передано 53);
→ еще 4000 спальных мешков (ранее Германия передала 10 000);
→ запчасти для Ми-24;
→ 30 машин скорой помощи.
- На ноябрь Германия передала ВСУ около 30 единиц Gepard.
- Украина продолжает запрашивать у Берлина современные немецкие танки Leopard, но пока правительство Германии не соглашается на такие поставки. Генсек НАТО по этому поводу сказал, что "есть большая логистическая проблема".
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