Первый батальон танков Leopard 2 может прибыть в Украину в марте или апреле - Писториус

Первый батальон танков Leopard 2 может быть поставлен в Украину в марте или апреле 2023 года. Об этом во время визита в Польшу сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает The Telegraph.

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По словам Писториуса, западные партнеры могут поставить Украине первый батальон боевых танков Leopard 2 в первые три-четыре месяца этого года.

"Мы могли бы доставить по крайней мере один батальон в первые четыре месяца этого года - может быть, три месяца, - а затем, конечно, нам нужно действовать как можно быстрее", - сказал Писториус, подчеркнув, что батальон будет состоять примерно из 31 танка.

25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками Leopard 2, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами.

По словам Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.

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Оксана Житнюк

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