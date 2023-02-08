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Первый батальон танков Leopard 2 может прибыть в Украину в марте или апреле - Писториус

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 19:34
Первый батальон танков Leopard 2 может прибыть в Украину в марте или апреле - Писториус - Фото
Танк Leopard 2 (фото - ЕРА)

Первый батальон танков Leopard 2 может быть поставлен в Украину в марте или апреле 2023 года. Об этом во время визита в Польшу сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает The Telegraph.

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По словам Писториуса, западные партнеры могут поставить Украине первый батальон боевых танков Leopard 2 в первые три-четыре месяца этого года.

"Мы могли бы доставить по крайней мере один батальон в первые четыре месяца этого года - может быть, три месяца, - а затем, конечно, нам нужно действовать как можно быстрее", - сказал Писториус, подчеркнув, что батальон будет состоять примерно из 31 танка.

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Оксана Житнюк
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