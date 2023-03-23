UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский в Херсонской области, главные вопросы: безопасность и восстановление – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 13:53
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

Президент Владимир Зеленский находится в Херсонской области с рабочей поездкой, основные вопросы – безопасность и восстановление региона. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе поездки Зеленский посетил село Посад-Покровское, где российские оккупанты повредили многие дома и объекты социальной инфраструктуры.

"Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются", – сообщается в Facebook президента.

Зеленский провел координационное совещание по актуальной ситуации безопасности и ликвидации последствий повреждений объектов критической инфраструктуры региона.

Отдельное внимание было уделено восстановлению электросетей Херсона и обеспечению ремонтных бригад необходимыми материалами.

Президент вручил государственные награды украинским военнослужащим, участвующим в обороне Херсонской области.

Читайте также: Где Украина возьмет деньги на послевоенное восстановление и на что их потратит

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийвосстановлениеХерсонская область
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 