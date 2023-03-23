Президент Владимир Зеленский находится в Херсонской области с рабочей поездкой, основные вопросы – безопасность и восстановление региона. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В ходе поездки Зеленский посетил село Посад-Покровское, где российские оккупанты повредили многие дома и объекты социальной инфраструктуры.

"Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются", – сообщается в Facebook президента.

Зеленский провел координационное совещание по актуальной ситуации безопасности и ликвидации последствий повреждений объектов критической инфраструктуры региона.

Отдельное внимание было уделено восстановлению электросетей Херсона и обеспечению ремонтных бригад необходимыми материалами.

Президент вручил государственные награды украинским военнослужащим, участвующим в обороне Херсонской области.

Вчера Зеленский побывал под Бахмутом и посетил Харьков.

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Наталія Медведєва

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