Президент Владимир Зеленский находится в Херсонской области с рабочей поездкой, основные вопросы – безопасность и восстановление региона. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В ходе поездки Зеленский посетил село Посад-Покровское, где российские оккупанты повредили многие дома и объекты социальной инфраструктуры.
"Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются", – сообщается в Facebook президента.
Зеленский провел координационное совещание по актуальной ситуации безопасности и ликвидации последствий повреждений объектов критической инфраструктуры региона.
Отдельное внимание было уделено восстановлению электросетей Херсона и обеспечению ремонтных бригад необходимыми материалами.
Президент вручил государственные награды украинским военнослужащим, участвующим в обороне Херсонской области.
- Вчера Зеленский побывал под Бахмутом и посетил Харьков.
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