Россия может озвучить очередной "жест доброй воли", чтобы скрыть свое поражение – Резников

Министр обороны Алексей Резников предположил, что в результате успехов ВСУ в освободительной войне против российских захватчиков Кремль может озвучить очередной "жест доброй воли" под предлогом техногенной катастрофы у себя в стране. Об этом он рассказал Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что в настоящее время в Кремле якобы ищут варианты, как можно будет оправдать перед россиянами успех украинской армии.

"Ведь в случае очередного успеха украинской армии, который абсолютно ожидаем и для них, нужно понять, как "продавать" у себя внутри, как подавать это народу? У них же тоже перегреты были ожидания: Киев за три дня и "СВО" за три недели. И хотя пропаганда в РФ работает прекрасно, но с каждым разом все сложнее", – сказал он.

Резников предположил, что в качестве жеста доброй воли россияне могут использовать какую-то катастрофу внутри РФ.

"Скажем, что-нибудь произойдет [в России] с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в частности солдат. И так они якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине. То есть им придется озвучить "жест доброй воли" под видом какого-то катаклизма на территории РФ", – отметил он.

28 апреля 2023 года министр обороны сообщил, что ВСУ "в глобальном плане" готовы к контрнаступлению.

1 мая Резников заявил, что в скором времени в России начнется парад суверенитетов, и она развалится.

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Артем Джеріпа

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