Резников согласовал со Столтенбергом более тесное сотрудничество в оборонных закупках
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила "зеленый свет" для тесного сотрудничества с Агентством закупок НАТО. Об этом он сообщил в своем Twitter после разговора с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.
Они обсудили ряд важных проектов, в частности насчет сотрудничества с Агентством закупок НАТО. Это позволит получать "лучшие в лиге" советы для Министерства обороны, отмечает Резников.
"Нам нужны отличные оборонные закупки как для того, чтобы выиграть войну, так и для того, чтобы быть эффективными в будущем", – написал он.
Как отмечает министр, Украина уже достигла "беспрецедентного" уровня оперативной совместимости с НАТО.
"Мы де-факто уже являемся частью пространства безопасности Альянса. Я выразил надежду, что это ускорит политические решения по интеграции нашей страны в НАТО", – написал Резников.
- 20 апреля 2023 г. Столтенберг посетил Киев накануне встречи в формате "Рамштайн".
- 21 апреля Резников встретился с главой Пентагона во время "Рамштайна".
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