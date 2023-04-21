Резников согласовал со Столтенбергом более тесное сотрудничество в оборонных закупках

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила "зеленый свет" для тесного сотрудничества с Агентством закупок НАТО. Об этом он сообщил в своем Twitter после разговора с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

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Они обсудили ряд важных проектов, в частности насчет сотрудничества с Агентством закупок НАТО. Это позволит получать "лучшие в лиге" советы для Министерства обороны, отмечает Резников.

"Нам нужны отличные оборонные закупки как для того, чтобы выиграть войну, так и для того, чтобы быть эффективными в будущем", – написал он.

Как отмечает министр, Украина уже достигла "беспрецедентного" уровня оперативной совместимости с НАТО.

"Мы де-факто уже являемся частью пространства безопасности Альянса. Я выразил надежду, что это ускорит политические решения по интеграции нашей страны в НАТО", – написал Резников.

20 апреля 2023 г. Столтенберг посетил Киев накануне встречи в формате "Рамштайн".

21 апреля Резников встретился с главой Пентагона во время "Рамштайна".

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Артем Джеріпа

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