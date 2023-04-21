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На "Рамштайне" обсудят обучение бойцов Гвардии наступления: что еще

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 13:42
На
Алексей Резников (скриншот из фильма "Год" Дмитрия Комарова)

Министр обороны Алексей Резников ожидает от партнеров помощи со средствами противовоздушной обороны, боеприпасами, техникой и обучением бойцов штурмовых бригад МВД. Об этом он рассказал в кулуарах встречи союзников в формате "Рамштайн".

Министр отметил, что "номером один" по приоритетности являются ПВО, а именно ракеты и пусковые установки.

Затем идут боеприпасы к артиллерии и бронированные автомобили и продолжение их поддержки: "Ремонт, отделка и так далее, чтобы мы могли успешно выполнить наш план".

Также Резников отметил, что обсудит включение в программы тренировок бойцов Сил обороны, входящих в структуру Министерства внутренних дел.

"Сегодня я буду поднимать вопросы тренинговых программ наших ребят из Национальной гвардии, наших защитников, защитниц из Пограничной службы и Национальной полиции. Те штурмовые бригады, которые объявлены", – сказал он.

  • 21 апреля 2023 года на заседании формата "Рамштайн" Украина ожидает продвижения по предоставлению западных истребителей и ПВО.

Читайте также: Резников: Германия передала Украине новую систему ПВО IRIS-T. Дальше нужны западные самолеты

Артем Джеріпа
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Алексей Резников война военная помощь гвардия наступления
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