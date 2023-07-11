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Чому Захід очікував швидкої перемоги Росії. Ексголова Генштабу Британії назвав три причини

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 11:11
Чому Захід очікував швидкої перемоги Росії. Ексголова Генштабу Британії назвав три причини - Фото
Генерал Марк Карлтон-Сміт (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Західні країни допустили принаймні три прорахунки, через які вважали, що Росія зможе швидко перемогти Україну. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів сер Марк Карлтон-Сміт, командувач Генштабу Британії (2018-2022).

За його словами, західні країни переоцінили російський військовий потенціал. РФ вклала мільярди рублів у модернізацію армії – і на Заході очікували кращих тактичних військових показників від російської армії.

"Також я думаю, що західні країни неправильно зрозуміли глибину національного духу опору українців. Цей неймовірний заклик вашого президента стати до зброї. Коли він сказав, що мені потрібна не евакуація, а боєприпаси. І громадянська, народна мобілізація, яку це спричинило", – пояснює Карлтон-Сміт.

По-третє, Захід прорахувався з винятковою ефективністю та швидкою мобілізацією ЗСУ, додає генерал. І швидким військово-цивільним партнерством.

"Через ці три прорахунки ми припустили, що Росія може перемогти дуже швидко. А будь-який військовий опір України буде придушено", – каже Карлтон-Сміт.

На його думку, таких саме помилок припустився російський диктатор Володимир Путін і його армія. Через це росіяни припустилися низки тактичних помилок і втратили бодай якийсь прояв військової несподіванки.

"Відтоді вони намагаються відновити тактичний військовий імпульс або бодай якусь стратегічну ініціативу", – підсумував генерал.

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Марко Сировой
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