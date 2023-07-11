Почему Запад ожидал быстрой победы России. Экс-глава Генштаба Британии назвал три причины

Западные страны допустили по крайней мере три просчета, из-за которых считали, что Россия сможет быстро победить Украину. Об этом в интервью LIGA.net рассказал сэр Марк Карлтон-Смит, командующий Генштабом Британии (2018-2022).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, западные страны переоценили российский военный потенциал. РФ вложила миллиарды рублей в модернизацию армии – и на Западе ожидали лучших тактических военных показателей от российской армии.

"Также я думаю, что западные страны неправильно поняли глубину национального духа сопротивления украинцев. Этот невероятный призыв вашего президента стать к оружию. Когда он сказал, что мне нужна не эвакуация, а боеприпасы. И гражданская, народная мобилизация, которую это вызвало", – объясняет Карлтон-Смит.

В-третьих, Запад просчитался с исключительной эффективностью и быстрой мобилизацией ВСУ, добавляет генерал. И быстрым военно-гражданским партнерством.

"Из-за этих трех просчетов мы предположили, что Россия может победить очень быстро. А любое военное сопротивление Украины будет подавлено", – говорит Карлтон-Смит.

По его мнению, такие же ошибки допустил российский диктатор Владимир Путин и его армия. Поэтому россияне допустили ряд тактических ошибок и утратили хоть какое-то проявление военной неожиданности.

"С тех пор они пытаются восстановить тактический военный импульс или хоть какую-то стратегическую инициативу", – подытожил генерал.

Читайте также:

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.