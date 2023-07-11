Почему Запад ожидал быстрой победы России. Экс-глава Генштаба Британии назвал три причины
Западные страны допустили по крайней мере три просчета, из-за которых считали, что Россия сможет быстро победить Украину. Об этом в интервью LIGA.net рассказал сэр Марк Карлтон-Смит, командующий Генштабом Британии (2018-2022).
По его словам, западные страны переоценили российский военный потенциал. РФ вложила миллиарды рублей в модернизацию армии – и на Западе ожидали лучших тактических военных показателей от российской армии.
"Также я думаю, что западные страны неправильно поняли глубину национального духа сопротивления украинцев. Этот невероятный призыв вашего президента стать к оружию. Когда он сказал, что мне нужна не эвакуация, а боеприпасы. И гражданская, народная мобилизация, которую это вызвало", – объясняет Карлтон-Смит.
В-третьих, Запад просчитался с исключительной эффективностью и быстрой мобилизацией ВСУ, добавляет генерал. И быстрым военно-гражданским партнерством.
"Из-за этих трех просчетов мы предположили, что Россия может победить очень быстро. А любое военное сопротивление Украины будет подавлено", – говорит Карлтон-Смит.
По его мнению, такие же ошибки допустил российский диктатор Владимир Путин и его армия. Поэтому россияне допустили ряд тактических ошибок и утратили хоть какое-то проявление военной неожиданности.
"С тех пор они пытаются восстановить тактический военный импульс или хоть какую-то стратегическую инициативу", – подытожил генерал.
- Президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный уверяют: контрнаступление развивается в соответствии с планом, а инициатива – на украинской стороне.
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