НАТО станет сильнее, если возьмет к себе Украину – экс-глава Генштаба Британии

Украина способна усилить НАТО и улучшить сдерживание России. Об этом в интервью LIGA.net рассказал сэр Марк Карлтон-Смит, командующий Генштабом Британии (2018-2022).

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"Альянс станет сильнее, если включит в себя Украину. Членство в альянсе должно стать очень важным выводом для украинской нации и вооруженных сил", – сказал он.

По словам Карлтона-Смита, украинцы выйдут из этой войны среди самых больших, наиболее закаленных в боях и опытных европейских наций.

"И это, безусловно, в интересах ЕС и НАТО. Потому что НАТО продолжит играть важную роль в сдерживании грядущей агрессии в Европе", – добавил генерал.

Он подчеркнул, что сдерживание России не должно быть исключительной ответственностью Украины. А НАТО, приняв Украину в свой состав, сможет делать это гораздо лучше.

По его убеждению, членство Украины в НАТО предоставит такую глубину стратегических возможностей, что российский диктатор Владимир Путин признает, что противостоять такой Украине – не в его интересах.

Сегодня в Вильнюсе продолжается саммит НАТО. Партнеры обещают "положительные сигналы", но президент Зеленский уже подверг критике их за отсутствие конкретики, дат и политического приглашения в Альянс. Глава государства отправился в Вильнюс.

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