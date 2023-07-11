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НАТО станет сильнее, если возьмет к себе Украину – экс-глава Генштаба Британии

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 16:08
НАТО станет сильнее, если возьмет к себе Украину – экс-глава Генштаба Британии - Фото
Генерал Марк Карлтон-Смит (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Украина способна усилить НАТО и улучшить сдерживание России. Об этом в интервью LIGA.net рассказал сэр Марк Карлтон-Смит, командующий Генштабом Британии (2018-2022).

"Альянс станет сильнее, если включит в себя Украину. Членство в альянсе должно стать очень важным выводом для украинской нации и вооруженных сил", – сказал он.

По словам Карлтона-Смита, украинцы выйдут из этой войны среди самых больших, наиболее закаленных в боях и опытных европейских наций.

"И это, безусловно, в интересах ЕС и НАТО. Потому что НАТО продолжит играть важную роль в сдерживании грядущей агрессии в Европе", – добавил генерал.

Он подчеркнул, что сдерживание России не должно быть исключительной ответственностью Украины. А НАТО, приняв Украину в свой состав, сможет делать это гораздо лучше.

По его убеждению, членство Украины в НАТО предоставит такую глубину стратегических возможностей, что российский диктатор Владимир Путин признает, что противостоять такой Украине – не в его интересах.

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Марк Сировой
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