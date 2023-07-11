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Белый дом назвал вступление Украины в НАТО "маловероятным" в ближайшем будущем

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 17:10
Белый дом назвал вступление Украины в НАТО
Джон Кирби (Фото: EPA)

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал "маловероятным" вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем. Он отметил необходимость реформ и завершения войны, передает слова чиновника CNN.

По словам Кирби, Украина "все еще должна выполнить требования", прежде чем она сможет вступить в НАТО.

Он отметил, что США верят в будущее Украины в Альянсе, поскольку НАТО согласилось с этим еще на саммите 2008 года в Бухаресте.

"Сейчас есть некоторые реформы — должное управление, верховенство права, политические реформы — над которыми Украина должна работать, и мы понимаем, что тяжело работать над некоторыми из этих реформ, когда ты находишься в состоянии войны", – сказал он.

Кирби отметил, что из-за пребывания Украины в войне, членство государства в НАТО "маловероятно", поскольку это приведет к войне Альянса с Россией.

CNN пишет, что, однако, Кирби признал разочарование президента Зеленского, резко критиковавшего дискуссии о потенциальном пути Украины к членству в НАТО.

"Да, есть разочарование, есть желание быстро закончить эту войну, и все это мы понимаем. Конечно, мы разделяем многие из этих озабоченностей", – сказал представитель Белого дома.

Читайте также: НАТО станет сильнее, если возьмет к себе Украину – экс-председатель Генштаба Британии

Артём Джерипа
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