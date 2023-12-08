США создают выгодные условия для Украины в переговорах с РФ. Надеются на 2024 год

Американский чиновник из администрации Байдена считает, что в 2024 году Украина будет способна начать новое контрнаступление с помощью США

Джонатан Файнер (Фото: ЕРА/Carlos Ortega)

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на форуме безопасности в Аспене заявил, что Соединенные Штаты прилагают усилия, чтобы в 2024 году Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для нее условиях.

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"Мы хотим поставить Украину до конца следующего года в такое положение, чтобы России пришлось принимать решение о том, садиться ли за стол переговоров с приемлемыми для Украины условиями, или столкнуться с более сильной Украиной", – сказал он.

По мнению Файнера, в следующем году ВСУ смогут начать новое контрнаступление, поскольку будут опираться на "мощнейшую промышленную базу США и Европы, которые будут наращивать мощности своего ВПК, а также самой Украины".

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украину могут вовлечь в переговоры с Россией из-за нехватки военной помощи.

12 октября 2023 года глава МИД Кулеба заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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