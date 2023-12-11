Зеленский о паузе в помощи от США: Я не расстроен, потому что не проиграл это сражение
Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции латиноамериканским СМИ заявил, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.
Отвечая на вопрос, огорчен ли он из-за того, что Соединенные Штаты могут оказывать Украине меньше помощи, Зеленский сказал: "Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл. Мы не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто-то начинает паниковать и не верить в победу, поэтому нужно взять себя в руки и идти дальше.
Он отметил, что вскоре встретится с американским коллегой Джо Байденом, а также с рядом других официальных лиц США.
"И мы будем работать над тем, чтобы побороть эту паузу в помощи от США Украине. Мы это поборем и не только это. Мы все поборем", – резюмировал глава государства.
На прошлой неделе координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США могут гарантировать предоставление Украине военной поддержки еще на несколько недель, а после – закончатся возможности.
- 6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.
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