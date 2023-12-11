Зеленский о паузе в помощи от США: Я не расстроен, потому что не проиграл это сражение

Президент отметил, что в скором времени встретится с американским коллегой Джо Байденом, а также с рядом других официальных лиц США

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции латиноамериканским СМИ заявил, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

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Отвечая на вопрос, огорчен ли он из-за того, что Соединенные Штаты могут оказывать Украине меньше помощи, Зеленский сказал: "Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл. Мы не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто-то начинает паниковать и не верить в победу, поэтому нужно взять себя в руки и идти дальше.

Он отметил, что вскоре встретится с американским коллегой Джо Байденом, а также с рядом других официальных лиц США.

"И мы будем работать над тем, чтобы побороть эту паузу в помощи от США Украине. Мы это поборем и не только это. Мы все поборем", – резюмировал глава государства.

На прошлой неделе координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США могут гарантировать предоставление Украине военной поддержки еще на несколько недель, а после – закончатся возможности.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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