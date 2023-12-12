За два месяца РФ потеряла под Авдеевкой 13 000 убитыми и техники на шесть батальонов – США

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

С октября 2023 года, с начала активизации наступательных действий россиян на Авдеевском направлении, ВСУ уничтожили более 13 000 русских солдат. Об этом в комментарии для издания CNN заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США при Белом доме Эдриенн Уотсон.

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"С момента начала наступления в октябре, по нашим оценкам, российские военные понесли более 13 000 потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка и более 220 боевых машин – эквивалент шести маневренных батальонов только по технике", – сказала она.

Уотсон уточнила, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему стремится завоевать Украину, но попытки наступления России не привели к стратегическому успеху.

По ее словам, российская армия рассчитывает, что "военный тупик, который может продолжиться всю зиму, может ослабить поддержку Украины Западом и предоставит России преимущество, несмотря на потери и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудования".

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Она подчеркнула, что Путин следит за происходящим в Конгрессе, и нужно, чтобы Конгресс принял меры в декабре для того, чтобы поддержать Украину в тяжелое время.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

6 декабря президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

5 декабря глава Авдеевской военной администрации сообщил, что россияне пытаются захватить Степовое на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли в Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении, сказал он.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

На востоке, по словам представителя ВСУ Фитьо, в течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не учитывает потери и имеет возможность подтягивать резервы.

12 декабря сообщалось, что армия России активно применяет авиацию и сбрасывает управляемые авиабомбы в районах Авдеевки и Марьинки.

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