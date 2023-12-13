Генштаб: Росія наступає на шести напрямках фронту, масовані штурми Авдіївки — карта

Найзапекліші бої тривають в районі Авдіївки, ЗСУ відбили 51 штурм окупантів за добу

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Приютного, Вербового та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 95 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито вісім атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.

Поблизу Кремінної українські воїни відбили дві атаки у районі Макіївки.

Під Бахмутом ЗСУ відбили п'ять штурмів у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Одночасно тривають штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують масований наступ на Авдіївку, щоб оточити місто. Українські воїни відбили 51 атаку в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також провалилися 13 штурмів у районі Новомихайлівки під Мар'їнкою.

У Запорізькій області Сили оборони відбили вісім атак у районах Приютного, Вербового та Роботиного. У напрямку Мелітополя тривають активні дії для виснаження ворога.

Українські підрозділи й далі утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області, триває контрбатарейна боротьба та знищення тилів армії РФ.

Авіація ЗСУ завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники вдарили по двох пунктах управління, трьох районах зосередження загарбників та двох складах боєприпасів.

5 грудня голова Авдіївської військової адміністрації повідомив, що росіяни намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, щоб перерізати логістику Сил оборони, зараз населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли до Авдіївського коксохімічного заводу, продовжують штурмувати у його напрямку, сказав він.

11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямах і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.

12 грудня повідомлялося, що армія Росії активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби в районах Авдіївки та Мар'їнки.

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