Генштаб: Россия наступает на шести направлениях, массированные штурмы Авдеевки — карта

Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе Авдеевки, ВСУ отбили 51 штурм оккупантов за сутки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Приютного, Вербового и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито восемь атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки.

Вблизи Кременной украинские воины отбили две атаки в районе Макеевки.

Под Бахмутом ВСУ отразили пять штурмов в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Одновременно продолжаются штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают массированное наступление на Авдеевку, чтобы окружить город. Украинские воины отбили 51 атаку в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Также провалились 13 штурмов в районе Новомихайловки под Марьинкой.

В Запорожской области Силы обороны отбили восемь атак в районах Приютного, Вербового и Работино. В направлении Мелитополя продолжаются активные действия для истощения врага.

Украинские подразделения продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, идет контрбатарейная борьба и уничтожение тылов армии РФ.

Авиация ВСУ нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики ударили по двум пунктам управления, трем районам сосредоточения захватчиков и двум складам боеприпасов.

5 декабря глава Авдеевской военной администрации сообщил, что россияне пытаются захватить Степовое на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли на Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении, сказал он.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

12 декабря сообщалось, что армия России активно применяет авиацию и сбрасывает управляемые авиабомбы в районах Авдеевки и Марьинки.

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