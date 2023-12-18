Тарнавский: ВСУ перешли к обороне на некоторых участках фронта, нам не хватает снарядов

По словам генерала, нехватка артснарядов является "очень большой проблемой", а сокращение иностранной военной помощи влияет на ситуацию на фронте

Фото: Генштаб ВСУ

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил в комментарии Reuters, что Силы обороны столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов и перешли к обороне на некоторых участках фронта из-за недостаточной военной помощи от западных союзников.

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"Есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими – это 122 мм, 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта. Объемы, которые мы имеем сегодня, не достаточны для нас сегодня, учитывая наши потребности", – сказал он.

По словам генерала, нехватка артиллерийских снарядов – "очень большая проблема", а сокращение иностранной военной помощи влияет на ситуацию на фронте. Тарнавский говорит, что нынешние объемы недостаточны, поэтому их перераспределяют, а поставленные задачи делают не столь масштабными.

"На некоторых участках мы перешли к обороне, а на некоторых продолжаем наступательные действия – маневром, огнем и продвижением вперед. И мы готовим наши резервы для наших дальнейших широкомасштабных действий", – отметил он.

Тарнавский добавил, что российские войска также сталкиваются с проблемами с боеприпасами, но не раскрыл детали.

14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.

6 декабря сообщалось, что страны ЕС смогли произвести около 480 тысяч боеприпасов к весне 2024 года для Украины из обещанного миллиона.

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