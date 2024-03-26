Силы обороны ударили "Нептуном" по кораблю россиян "Константин Ольшанский" – спикер ВМС
Силы обороны нанесли удар противокорабельной ракетой "Нептун" по российскому кораблю "Константин Ольшанский". Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.
По его словам, Россия украла у Украины этот десантный корабль во время оккупации Крыма в 2014 году.
"Он девять лет стоял в бухте, и оккупанты его начали разбирать на запчасти. На 10-й год войны враги поняли, что у них заканчиваются большие десантные корабли, поэтому в течение года его восстановили", – рассказал Плетенчук.
Спикер ВМС отметил, что степень повреждений пораженного корабля сейчас определяется. Однако он точно был поражен и пока не боеспособен.
"Корабль этот должен был использоваться Украиной. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном", – заявил он.
- 24 марта 2024 года генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.
- По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
- Кроме того, был также подбит российский разведывательный корабль "Иван Хурс".
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