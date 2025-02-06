Військові підтвердили влучання по російському аеродрому "Приморсько-Ахтарський" – відео
Приморсько-Ахтарський аеродром (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив влучання по російському військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї в ніч проти 6 лютого.

За даними військових, йдеться про об'єкт, де розміщують і запускають "шахеди" для ударів по Україні. Там також зберігають і обслуговують іншу авіацію, що діє в районах Запорізької та Херсонської областей.

Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі, виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.

У ніч проти 5 лютого росіяни вчергове атакували Україну "шахедами" з Приморсько-Ахтарська.

Читайте також
Росіяни вдарили дроном по одному з найбільших ринків Харкова
війнабезпілотникдронаеродромкраснодарський крайПриморсько-Ахтарськшахед