Військові підтвердили влучання по російському аеродрому "Приморсько-Ахтарський" – відео
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив влучання по російському військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї в ніч проти 6 лютого.
За даними військових, йдеться про об'єкт, де розміщують і запускають "шахеди" для ударів по Україні. Там також зберігають і обслуговують іншу авіацію, що діє в районах Запорізької та Херсонської областей.
Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі, виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.
У ніч проти 5 лютого росіяни вчергове атакували Україну "шахедами" з Приморсько-Ахтарська.
- У ніч проти 5 липня росіяни заявляли про дронову атаку на міста Ростов-на-Дону та Приморсько-Ахтарськ.