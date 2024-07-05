Росіяни заявили про атаку безпілотників на Ростов та Приморсько-Ахтарськ – відео

Російський Ростов-на-Дону (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 5 липня безпілотники атакували російські міста Ростов-на-Дону та Приморсько-Ахтарськ. Відповідні відео поширили місцеві Telegram-канали. Інформацію про це підтвердили губернатор Ростовської області Василь Голубєв та очільник Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

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За словами Кондратьєва, у Приморсько-Ахтарську протиповітряна оборона нібито збила кілька дронів. Він також заявив, що нібито внаслідок падіння уламків пошкоджений триповерховий багатоквартирний будинок. Крім цього, порушена робота енергопідстанції, що живить значну частину міста.

Голубєв повідомив, що в небі над Ростовською областю нібито збили 10 безпілотників. За його словами, унаслідок падіння уламків виникли ландшафтні пожежі на лівому березі Дону та в Азовському районі області. Очільник регіону зазначив, що травмованих серед цивільного населення нібито немає.

Як повідомив Telegram-канал ASTRA з посиланням на мешканців Ростова, горить місцевий нафтовий термінал.

Обережно, на відео є ненормативна лексика.

У ніч проти 9 травня дрони СБУ вразили дві перевалочні нафтобази в Краснодарському краї.

У ніч проти 31 травня Сили оборони завдали ударів по нафтових терміналах порту "Кавказ" та поромній переправі у Краснодарському краї Росії.

21 червня влада Краснодарського краю заявляла про атаку безпілотників. Вибухи лунали в Єйську, Краснодарі та Сєвєрському районі.

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