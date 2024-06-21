У Краснодарському краї РФ вночі лунали вибухи: місцева влада повідомила про атаку дронів – відео

Вибухи було чутно в Єйську та Краснодарі, пишуть місцеві пабліки

Військовий аеродром в Єйську (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 21 червня у низці населених пунктів Краснодарського краю РФ лунали вибухи. Відповідні відео поширили місцеві Telegram-канали. Влада російського регіону повідомила про атаку безпілотників.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Зокрема, вибухи чули жителі міста Єйськ, де розташований військовий аеродром. Місцева влада повідомила, що атаку безпілотників нібито було відбито. Вони зазначили, що травмованих серед цивільного населення й руйнувань нібито немає.

Ще вночі вибухи було чутно в Краснодарі. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що "внаслідок падіння уламків безпілотника пошкодження отримали автовокзал "Южний" та котельня поряд з ним".

Крім цього, місцева влада повідомила про атаку безпілотника на Ільський нафтопереробний завод, розташований у Сєвєрському районі Краснодарського краю. Внаслідок цього спалахнула пожежа на площі 50 квадратних метрів. Станом на ранок 21 червня її нібито ліквідували.

Обережно, на відео є ненормативна лексика.

У ніч проти 9 травня дрони СБУ вразили дві перевалочні нафтобази в Краснодарському краї.

У ніч проти 31 травня Сили оборони завдали ударів по нафтових терміналах порту "Кавказ" та поромній переправі у Краснодарському краї Росії.

Читайте також: Дрони СБУ вразили дві нафтобази: палало у Тамбовській області та в Адигеї – джерело